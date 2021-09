Les syndicats du groupe Trigano appellent à la grève

La CGT, FO et la CFDT appellent les salariés du groupe Trigano dont ceux de Tournon-sur-Rhône et de la Roche-de-Glun à débrayer. Les syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail durant la crise sanitaire.

Les principaux syndicats du groupe Trigano appellent les salariés à cesser le travail ce mardi dans plusieurs sites français du groupe dont ceux de Tournon-sur-Rhône en Ardèche, 1000 salariés et la Roche-de-Glun dans la Drôme, une centaine de salariés.

Les conséquences de la crise sanitaire ?

Les syndicats expliquent que la gestion des pièces manquantes sur les chaines de fabrication entraine une désorganisation du travail. Mais ce n'est pas l'argument principal. Les syndicats n'ont toujours pas digéré de ne pas toucher la prime Macron. Ils reprochent également à la direction de ne pas avoir abondé le chômage partiel financé à 84% par l'Etat. Dans d'autres entreprises les directions ont versé les 16% de salaire manquant. Et ce n'est pas le cas chez Trigano.

Une entreprise qui va bien

L'usine de Tournon fabrique des camping car et des caravanes. Un secteur qui a le vent en poupe. La direction annonce même l'embauche de 80 personnes.

On est obligé d'embaucher parce les gens ne veulent pas rester. Frédéric Fargeau, délégué Force Ouvrière chez Trigano à Tournon.

FO fait remarquer que le turn-over est de plus en plus important et que si la direction est obligée d'embaucher c'est aussi parce que les intérimaires et même les salariés ne veulent plus rester.