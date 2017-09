Les syndicats en rangs dispersés face à la loi travail à Dijon

La Loi Travail dans le collimateur de la CGT et de ses alliés: FSU, Sud-Solidaires et Unef. Ce mardi ils appellent à manifester. De leur côté, la CFE-CGC, la CFDT et FO, bien que déçues par le contenu des ordonnances dévoilé jeudi dernier ont décidé de ne pas s'associer au mouvement.

Ils ne manifestent pas, mais cela ne veut pas dire qu'ils acceptent tout en bloc. D'ailleurs en Côte-d'Or, Force Ouvrière - par exemple - est en train de faire remonter des "cahiers de revendication dans les entreprises" pour contrecarrer certains aspects de cette réforme et éventuellement mobiliser les salariés. En tout cas une chose est sûre, pour Édouard Guerreiro, secrétaire général FO 21, cette flexibilité des salariés ne favorisera pas les embauches.

Des ordonnances "très en défaveur des salariés"

"Ces ordonnnances ne permettront pas d'embaucher plus, ça ne permettra pas de résorber le chômage.; Parce que les entreprises n'embauchent que lorsqu'elles ont des carnets de commande pleins. Ce n'est pas le code du travail qui les entravent pour embaucher. Ni licencier d'abord (...) On constate quand même que tout cela est très en défaveur des salariés."

FO ne ferme pas la porte à la mobilisation

Mais pas question de repartir pour des manifestations toutes les semaines ou tous les 15 jours, comme c'était le cas il y a quelques mois contre la réforme dite El Khomri, du nom de l'ancienne ministre du travail. Édouard Guerreiro résume la position de son syndicat.

"Les ordonnances sont constitutionnelles, le gouvernement a le droit de le faire. L'année dernière c'était le 49.3, il n'y avait pas débat. Aujourd’hui, il y eu débat, des concertations, des choses entendues, pas entendues. Ce que j'en fais comme analyse, c'est qu'elles sont en défaveur des salariés. Maintenant ces ordonnances vont être publiées. Nous regardons à Force Ouvrière la possibilité de recours juridiques sur certains textes, mais nous soutenons aussi évidemment notre confédération. Si on décide d'aller dans une mobilisation nationale avec les autres syndicats, il va falloir regarder comment on fait pour installer ce rapport de force."

FO possède plus de 4 000 adhérents en Côte-d'Or. C'est le troisième syndicat de la région Bourgogne-Franche-Comté derrière la CGT et la CFDT. Quant aux départs des manifestations chez nous, c'est 14H30 ce mardi depuis la Place de la Libération pour Dijon, ou encore à 17H00 depuis la Place Gambetta pour Montbard.