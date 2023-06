Les syndicats FO et CGT inquiets sur le manque de moyens et de personnel dans deux Ehpad lavallois

Les représentants syndicaux FO et CGT des deux EHPAD lavallois Le Verger de Jeanne et La maison du Haut Rocher ont été reçu par le département et l'ARS ce jeudi.

Les deux nouveaux Ehpad de Laval "le Verger de Jeanne" et "La maison du Haut Rocher" en souffrance selon les syndicats. Ces deux établissements dépendent du Centre hospitalier de Laval et viennent tout juste de déménager fin mai 2023 dans des locaux flambants neufs. Mais les deux organisations syndicales FO et la CGT dénoncent un manque de personnels et de moyens, ce qui entraîne selon eux de la négligence envers les résidents. Une réunion avait été demandée par l'intersyndicale en avril dernier, elle s'est donc déroulée ce jeudi matin à l'hôtel du département à Laval entre syndicats, département et l'Agence régionale de santé pour mettre sur la table les problèmes. Un dialogue de sourds selon les syndicats.

Une fugue et une résidente pas été prise en charge pendant 12 heures

En sortie de réunion, on lit la déception sur le visage des délégués syndicaux. Durant l'entretien, les deux institutions ont confirmé que tout allait bien, qu'il n'y avait rien à déclarer selon les syndicats. C'est ce qui agace Laurence Chartier-Gasnier, représentante Force Ouvrière à l'hôpital de Laval. "Ils n'entendent pas, ne prennent pas en compte nos doléances de manque d'effectifs, de tout ce qui a été remonté et ils disent que nous sommes alarmistes en gros", réagit la syndicaliste. Pourtant, selon eux, plusieurs faits se sont produits depuis le déménagement, en seulement quelques semaines. "Il y a eu une fugue, une résidente qui n'a pas été prise en soin pendant 12 heures", décrit Solenn Le Sager, responsable CGT, "cette résidente n'a pas pris en charge faute de communication et il y a des agents qui sont déjà en arrêt au bout de trois semaines de déménagement", complète Laurence Chartier-Gasnier.

Une douche tous les quinze jours

Les syndicats comptent certaines fois un aide-soignant pour 15 résidents le matin, "ce qui signifie une douche tous les quinze jours au mieux", ont répété les organisations lors de la réunion. Mais il ne faut pas dramatiser, ça arrive partout se défend Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne. "Dans beaucoup d'Ehpad malheureusement, il y a des fugues, une partie du public que nous accueillons sont des publics désorientés", argumente-t-il, "ce ne sont pas tous les résidents qui sont douchés tous les quinze jours et une fois de plus ce manque de moyens, il est criant dans tous les EHPAD de France".

L'Agence régionale de santé rappelle que le déménagement tout récent joue beaucoup sur l'organisation. "C'est quand même tout récent quand on regarde l'enjeu d'adapter et de redonner des repères à ces résidents", justifie Valérie Jouet, directrice départementale de l'ARS en Mayenne, "on s'est donné le temps d'échanger avec les syndicats, pour entendre les difficultés, mais dans un déménagement d'une telle ampleur, il fallait se donner le temps et travailler avec la direction de façon à trouver des solutions". Et le président du département ajoute que 22 postes ont été créés, mais qu'ils ne sont pas pourvus pour le moment.

Rappelons également que le département de la Mayenne a investi plus de trois millions d'euros pour les deux Ehpad lavallois, plus de deux millions de la part de l'ARS. Une réunion publique organisée par l'intersyndicale se tenait ce jeudi soir dans le quartier du Bourny, à Laval, pour alerter la population sur ce manque de personnel et de moyens dans les deux Ehpad lavallois.