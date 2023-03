Réforme des retraites : les syndicats indriens veulent mobiliser pour un huitième round

Chasubles rouges sur les épaules, paquets de tracts à la main, les syndicalistes se sont donnés rendez-vous au forum du Poinçonnet ce mardi 14 mars pour une ultime piqûre de rappel. À l'heure du déjeuner, ils alpaguent un à un les automobilistes. "C'est pour manifester contre la réforme des retraites. Rendez-vous demain, 10h à Châteauroux". La méthode est traditionnelle, mais elle porte ses fruits, neuf voitures sur dix baissent leur vitre pour attraper un tract.

"On est là pour leur dire que même si le texte est passé au Sénat, ce n'est pas encore fini. Regardez l'exemple du CPE en 2004, le texte était ratifié mais on a obtenu gain de cause et il a été abrogé" explique Florent Garcia, délégué FO dans l'Indre.

Encourager la mobilisation

"Ils ont bien du mérite, avec ce vent, sourit un automobiliste en attrapant un tract. Bravo à vous ! Merci de ce que vous faites !". Un autre renchérit : "Je suis solidaire avec vous ! Je suis à la retraite mais je veux me mobiliser pour mes enfants et mes petits enfants". Une autre promet qu'il "serai là demain. J'ai fait toutes les manifs".

"70% des gens sont contre cette réforme injuste et scandaleuse" assure Florent Trinquart, de la CGT 36. Les syndicats ont bien conscience qu'avec l'inflation galopante, chaque journée de salaire perdue est un véritable trou dans le budget des ménages. Alors, ils proposent d'autres formes de mobilisation. "On dit aux gens que faire même deux heures de grève, ça suffit à perturber sérieusement le travail d'une équipe. De toute façon, il faudra qu'à la fin le patronat fasse plier le gouvernement et l'amène à revenir à la table des négociations".

Au-delà de la question de la retraite, les syndicats voudraient que soit posé le problème de l'emploi des séniors. "Ça rime à quoi de dire 'On va faire travailler les gens jusqu'à 64 ans' alors que certains chefs d'entreprise licencient les séniors pour inaptitude..." s'énerve la CGT.

Une convergence des colère

Pour l'intersyndicale, l'ampleur de la mobilisation, au regard du contexte économique, est un indicateur sérieux de la colère qui gronde, bien au-delà de la question des retraites. "C'est une cristalisation, cette réforme. Mais cela va plus loin. Et je crains vraiment pour la suite..." s'inquiète Florent Garcia qui ne décolère pas du refus d'Emmanuel Macron de rencontrer les syndicats, malgré la demande qu'ils lui ont adressée. "C'est du mépris. Même, c'est un bras d'honneur..."

Huit cortèges sont annoncés dans le Berry ce mercredi, à Bourges, Châteauroux, Issoudun, Vierzon, Saint-Amand Montrond, la Châtre, Le Blanc et la Guerche sur l'Aubois.