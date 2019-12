Les syndicats, les grands gagnants de l’actuel mouvement contre la réforme des retraites ?

Provence, France

.Depuis quelques semaines les syndicats ont retrouvé des couleurs et donnent de la voix. Une nouvelle dynamique après l’épisode, il y a un an de la mobilisation des gilets jaunes. Depuis 1995 et le grand mouvement contre la réforme Juppé des retraites et de la sécurité sociale, ils étaient un peu moins présents. L’actuelle bataille contre le gouvernement est donc une belle occasion de reprendre la main. Contrairement à celui des gilets jaunes, ce mouvement qui pourrait bien durer, est encadré par les syndicats.Jean-Luc Mélenchon , le reconnait , c'est une bonne chose .

La CGT, en pointe dans ce mouvement retrouve de la force et dans les Bouches du Rhône ,selon son secrétaire fédéral ,elle enregistre de nouvelles adhésions depuis quelques jours. De son coté, Laurent Tramoni, le secrétaire académique du Snes-FSU Aix-Marseille affirme , "on retrouve des couleurs parce que la base nous donne des couleurs".

En France le taux de syndicalisation est inférieur à 10 pour cent dans le secteur privé, près de 20 dans le public ,soit une moyenne de 11 pour cent, un des taux les plus bas en Europe.Au Royaume-Uni, il est de 25 pour cent.