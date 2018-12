Les syndicats manifestent à Avignon pour la défense du pouvoir d'achat et des services publics

Plusieurs syndicats, dont la CGT et Sud appellent à manifester à 10h30 ce vendredi cours Jean Jaurès à Avignon, pour la défense du pouvoir d'achat et des services publics. Avant un mouvement commun avec les gilets jaunes ? La question est en débat.

Avignon, France

Jour de manifestation ce vendredi pour la CGT, SUD, Solidaires, la FSU et l'UNEF. Rendez-vous est donné à 10h30 devant le cours Jean Jaurès à Avignon, pour la défense du pouvoir d'achat, des services publics et des retraites.

Le trafic ferroviaire devrait être très légèrement perturbé : 95% des trains circuleront. À Avignon, six écoles sont touchées par la grève : Grand cyprès élementaire B, Massillargues maternelle, Ortolans, Scheppler élementaire, Saint-Éxupéry et Saint-Roch maternelle. Le service minimum est assuré sur le site de la Barthelasse.

Une convergence des luttes avec les gilets jaunes ?

Ces manifestations interviennent à la veille d'un nouveau week-end de mobilisation des gilets jaunes. "On ne partage pas tout. Sur les valeurs, on a beaucoup de différences, reconnaît Hélène Blanc, secrétaire général de la CGT Vaucluse. Il est encore trop tôt pour dire si on peut manifester ensemble. Mais sur les revendications, il y a beaucoup de points communs."

En face, une partie des gilets jaunes, réunis au sein du groupe "fachés mais pas fachos", souhaite se rapprocher des syndicats. "On ne veut pas de récupération politique, surtout de l'ultra-droite, explique Shirelle David, l'une des représentantes de ce groupe. Mais on invite les syndicats à nous rejoindre. Il faut passer à une vitesse supérieure pour que notre parole porte plus." Une nouvelle réunion entre gilets jaunes et CGT est prévue lundi en Vaucluse.