Les syndicats muselés lors de la visite de Jean Castex à l'hôpital de Brest

Ils souhaitaient juste échanger avec le Premier ministre et lui remettre un courrier pour lui faire part des "difficultés rencontrées par le personnel, la dégradation des conditions de travail ou la situation des exclus du Ségur de la santé". Mais les syndicats hospitaliers n'ont jamais pu approcher Jean Castex vendredi 20 novembre à l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest.

Retenus pendant deux heures... pour rien

Dès 8 heures du matin, soit trois quarts d'heure avant l'arrivée du chef du gouvernement, les représentants du personnel ont été escortés jusqu'à leurs locaux syndicaux où ils ont été retenus pendant environ deux heures par des policiers des Renseignements Territoriaux et un agent du service de sécurité de Matignon. Pour s'assurer la coopération de la douzaine de syndicalistes, une rencontre avec le Premier Ministre leur a été promise. Mais lorsqu'ils sont enfin autorisés à sortir, ils ne peuvent qu'apercevoir de loin les officiels s'engouffrer dans les voitures.

On a été floués

ECOUTEZ Morgan Quentel-Barbi, délégué SUD Santé Sociaux au CHRU de Brest Copier

Le syndicat SUD a déposé plainte vendredi soir pour entrave à la liberté de circulation.

"On avait accepté toutes les conditions du service de sécurité de Matignon, on a été manipulés, c'est absolument inacceptable" s'indigne Thomas Bourhis, le secrétaire général de la CGT au CHRU de Brest.

Dans un communiqué, l’Union des syndicats de la santé et de l’action sociale du département du Finistère (USD29) et la CGT du CHRU de Brest ont dénoncé "le mépris affiché du Premier ministre et son refus du dialogue social." Les organisations évoquent une "mascarade" et brocardent "une opération de communication qui consiste à parader dans les services du CHRU sans prendre en compte les difficultés rencontrées par le personnel."