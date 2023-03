"Les syndicats ne sont pas écoutés" estime Thierry Péchard le vice-président de la CFTC en Ille-et-Vilaine

Ce mardi, c'est la 10ᵉ journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Vingt-trois manifestations sont organisées en Bretagne autour d'une intersyndicale qui s'affiche toujours unie. Et parmi les huit syndicats qui la composent, la CFTC, dont Thierry Péchard, son vice-président en Ille-et-Vilaine.

France Bleu Armorique : il y a eu plusieurs blocages ce matin autour de Rennes, avant la manifestation prévue à 11h. Est-ce que votre syndicat participe à ces blocages ?

Thierry Péchard : Notre syndicat ne participe pas à ces blocages-là, mais nous les soutenons. Toute initiative qui peut faire reculer cette réforme est acceptée par la CFTC.

Mais pourquoi alors ne pas y participer comme d'autres syndicats ?

On a peut être moins de personnes qui sont syndiquées par rapport à tout ce qui est au niveau de la pétrochimie. Mais nous serons présents à 11h pour la manifestation contre cette réforme évidemment.

Est-ce que ces blocages ont un intérêt selon vous ?

Oui, parce que cette réforme aussi nous énerve fortement. Il y a beaucoup de salariés qui ne peuvent pas faire grève et venir à 11h à la manifestation parce qu'on est quand même à la 10ᵉ. C'est l'acte numéro 10, donc ce n'est pas anodin non plus. Je pense qu'il va falloir aussi ouvrir un peu le dialogue. Il y a pas mal de salariés qui acceptent cette manifestation et nous soutiennent. Au quotidien, ils nous disent "Oui, allez y, on est avec vous !". Nous soutenons donc toute initiative qui est légale et qui n'engendre pas de cas de casse.

Justement, au sujet de la casse qui a émaillé plusieurs des journées d'action à Rennes, mais aussi dans d'autres villes de Bretagne et de France, est-ce que cela ne dessert pas un peu votre mouvement ?

Ce n'est pas faute d'avoir sensibilité et d'avoir essayé d'avertir le gouvernement que oui, on risquait d'aller sur ce genre de choses. Nous dénonçons évidemment toutes ces séquences qui sont générées par des personnes qui ne font pas partie du cortège de l'intersyndicale. Maintenant, il y a aussi cette colère qui gronde contre l'État et à un moment donné, le gouvernement doit aussi ouvrir les yeux et voir la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'il y a une gronde inhérente qui s'exprime via les manifestations, via la colère. Donc, il y a une colère. Donc, nous, nous ne sommes pas partisans de la violence.

Mais vous la comprenez ?

Je ne la comprends pas. J'essaye de l'analyser et maintenant, il va falloir aussi l'écouter et voir comment on peut y remédier.

Le chef de l'État a dit qu'il ne reviendrait pas sur cette réforme, mais qu'il voulait bien rediscuter avec l'intersyndicale sur certains points comme la pénibilité et les carrières longues. Que lui répondez-vous ? Qu'est-ce que votre syndicat répond ?

On est dans l'hypocrisie pure et dure. Nous nous voulons faire un break, au basket, on dirait "temps mort". Il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Nous avons pas mal de documents concernant les argumentaires mais nous n'avons pas été écoutés sur ce que nous proposions. À un moment donné, il y a dix syndicats qui défilent dans la rue, c'est bien qu'il y a un souci. La façon dont est menée cette réforme, c'est inacceptable, injustifiée.

Et vous êtes sur la même ligne, par exemple, que la CFDT et Laurent Berger, qui dit qu'il faut d'abord le retrait de la réforme avant de renégocier éventuellement ?

La CFDT sur la même ligne que la CFTC.

Vous attendez aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel ?

Nous sommes dans l'attente de tous ces leviers. Nous souhaitons aussi un référendum, pour qu'à un moment donné le peuple français s'exprime sur la réforme. Il faut dire aussi qu'en ce moment les salariés sont touchés par l'inflation, que pour les artisans, la pénibilité les impacte aussi. Donc ce système de retraites, à un moment donné, va précariser beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'on va faire des salariés qui sont en inaptitude, en capacité même avant les 60 ans. Bref, on a mis la charrue avant les bœufs.