Les syndicats unis pour défendre les services publics le 9 mai

Les syndicats sont prêts pour jeudi et une large journée d'action et de défense de la fonction publique. Un appel unitaire qui rassemble sept syndicats (CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, Solidaires et CFTC).

Un nouveau rassemblement pour tenter d'avoir un effet sur la politique de l’État qui vise toujours la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Jeudi les manifestants vont donc défiler pour le statut de milliers de travailleurs du service public menacés et pour défendre la qualité de ce service.

La semaine dernière, le Premier ministre annonçait la création avant la fin de l’année de 500 nouvelles maisons France Service. Un site proposé en milieu rural pour permettre à la population d'avoir un relais dans peu secteur. Fausse bonne idée pour Amélie Boyer, co-sécrétaire départementale de la CGT Finances Publiques.

Pour elle c'est symbolique du service public qui se dégrade : "Le problème de ces maisons France Service est que ce ne sont que des points de contact et non pas des lieux de réception des demandes des usagers. Ce sera juste une personne à l'accueil qui devra répondre sur l'URSAFF, les impôts, la Préfecture. La personne ne sera pas compétente, pas formée. Il prendra la question et la transfèrera au service compétent."

Alors qu'à débuté ce lundi le procès d'Orange, symbolique du mal être au travail, Benjamin Rassart secrétaire départemental de l'UNSA dans la Loire rappelle que la Fonction Publique n'échappe à cette dérive : "Les suicides chez Orange sont dus aux réorganisations. Il y en a aussi dans la Fonction Publique. On a pas fini de réorganiser qu'on réorganise encore. Les gens sont perturbés, n'ont plus de repère. D'autant plus avec la réforme de la Fonction Publique dans laquelle il y aura moins de représentants. Les gens vont se sentir isolés, perdus. C'est là que les risques psychosociaux sont les plus graves".