Les Talents de Bordeaux : douze ambassadeurs pour les Bordeaux et Bordeaux Supérieurs

C'est une opération de promotion des vins de l'AOC Bordeaux et Bordeaux-Supérieur qui fonctionne depuis 25 ans. Douze châteaux ont été désignés Talents de Bordeaux 2021. Ils vont jouer le rôle d'ambassadeurs de l'appellation.

Aux Bordeaux Days en Grande-Bretagne

Ces Talents de Bordeaux, c'est une large dégustation effectuée d'abord par des professionnels puis par un panel de journalistes, d'influenceurs et de passionnés de vin. Douze lauréats sont donc désignés pour le millésime 2019, six en appellation Bordeaux et six en appellation Bordeaux Supérieur. Ils bénéficient d'une mise en valeur tout au long de l'année par le syndicat viticole Bordeaux-Bordeaux Sup. En France lors par exemple des dégustations Apéro Bordeaux mais aussi à l'étranger. Les Talents de Bordeaux participeront ainsi aux Bordeaux Days en Grande-Bretagne. Ce sont des journées de séminaire pour séduire les professionnels sur des marchés traditionnellement porteurs pour les vins de Bordeaux.

A la découverte des viticulteurs

Les 12 viticulteurs lauréats de ces Talents de Bordeaux auront aussi l'opportunité de participer au concours "Vote pour ton vigneron préféré". Ils pourront raconter leur histoire et défendre leur travail dans de petites vidéos qui seront ensuite départagées par le grand public. Le concours avait touché l'été dernier plus de 30.000 consommateurs. Ces Talents de Bordeaux permettent en tous cas de faire la promotion des Bordeaux et Bordeaux Supérieurs. De mettre en valeur des vins de qualité à des prix raisonnables. Parmi les lauréats dont vous retrouvez le détail sur francebleu.fr, on trouve par exemple le château Haut-Vieux Chêne affiché à 5 euros seulement au départ de la propriété. Le vin le plus cher est le château Laurence en Bordeaux supérieur au prix de 15 euros.

Les gagnants en Bordeaux rouge :

Les gagnants en Bordeaux Supérieur rouge :

Notez que les prix sont donnés à titre indicatif.