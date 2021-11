Les tarifs de stationnement devraient augmenter à Grenoble

La Ville de Grenoble veut augmenter le prix du stationnement. En zones vertes, la hausse est de quelques dizaines de centimes pour un stationnement de courte durée. A partir de deux heures, les prix grimpent d'un euro et passent de trois à quatre euros pour deux heures. L'objectif est d'inciter les automobilistes à ne pas stationner trop longtemps dans le centre-ville. "La tarification reste un outil de régulation", pour Gilles Namur, adjoint à la mobilité de la mairie de Grenoble. Ça permet plus de rotation et de dynamisme économique pour la ville. C'est aussi une incitation à venir à Grenoble en utilisant les transports en commun le plus possible ou à utiliser les parkings en ouvrage. Il y a plus de 8.000 places disponibles dans ces parkings. Dans les parkings relais, le stationnement est gratuit, sur présentation d'un titre de transport en commun."

Emilie Chalas, conseillère municipale d'opposition et députée LREM dénonce cet hausse : "Nous assistons à la mise en place d'une idéologie anti-voiture, au dépens des habitants, des visiteurs et de notre économie locale. Je pense bien sûr aux commerces de centre-ville, c'est absolument scandaleux !" D'un autre côté, la durée recommandée de stationnement passe de deux à trois heures dans les zones oranges et violettes. Le tarif prohibitif de 35 euros n'étant plus appliqué à partir de 2h30 de stationnement mais repoussé à 3h30. "On constate que le stationnement en centre-ville est mois saturé qu'à une certaine époque, explique Gilles Namur. On trouve plus facilement de la place aujourd'hui, surement grâce à des changements d'habitude. On a donc moins besoin de contraindre la durée, ce qui peut être utile dans certains cas."

Les tarifs préférentiels pour les résidents et les ayant-droits professionnels ne changent pas, le "ticket résident" n'augmente donc pas. A noter aussi pour les habitués du paiement mobile, qu'au cours du mois de novembre, l'application Parknow cèdera sa place à Paybyphone. Cette dernière a remporté l'appel d'offre.