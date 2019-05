Les tarifs de toutes les ventes immobilières depuis cinq ans disponibles en ligne

L'ancien propriétaire de votre maison vous a-t-il arnaqué sur le prix ? Combien votre nouveau voisin a-t-il acheté sa maison ? Autant de questions auxquelles vous pouvez désormais obtenir des réponses en quelques clics, dans la plus grande discrétion ! Depuis le 24 avril, la direction générale des finances publiques a en effet ouvert à tous, en libre accès sa base DVF (demande de valeur foncière). Celle-ci, qui peut être explorée sous la forme d'une carte interactive très simple, recense le prix, la date et la nature de toutes les ventes immobilière en France ces cinq dernières années.

📢 La @dgfip_officiel a ouvert hier en #opendata la base de données "Demande de valeur foncière", sur le prix des biens immobiliers vendus ces 5 dernières années #immobilier



💻 Pour consulter ou réutiliser ces données 👉 https://t.co/lmhjRT2jDIpic.twitter.com/6z8Z0dGJ4W — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) April 25, 2019

Une transparence qui améliore la confiance

Si cette nouvelle inquiète certains professionnels de l'immobilier, d'autres jugent que cette transparence aura des effets positifs. Notamment en rassurant les clients, estime Arnaud Penichon de l'agence France Immobilier, au Mans : "Pour nous, ce sera un outil de plus afin de guider et d'orienter les choix des clients. Ils auront à leur disposition les mêmes informations, basée sur la réalité des choses, et ça donne confiance à tout le monde." Pour Stéphane Vachot, de l'agence Carré Mans, cette base de données ouverte pourrait même fluidifier le marché : "Ça va ramener un peu à la réalité et ça évitera les surestimations ou les mises en vente de biens à des prix trop élevés... Car les vendeurs veulent toujours vendre trop cher !" Mais alors les agents immobiliers vont-ils encore servir à quelque chose ? "Il y aura toujours besoin de conseil et d'expertise de la part de professionnels pour aller dans le détail, affiner les choses et surtout évaluer la concurrence, qui, elle, évolue beaucoup en fonction de la période de vente ou d'achat", conclut Stéphane Vachot.