Les tarifs des assurances en hausse en 2020

C'est une hausse "contenue" des tarifs selon un comparateur d'assurances : +0.5% en moyenne pour une assurance voiture, et +1% pour une assurance habitation. Comment l'expliquer ? Comment faire des économies ?

Dijon, France

Assurer son logement devrait coûter 1% de plus que l'an dernier. Plus 0.5% pour une assurance voiture. C'est évidement une moyenne puisque chaque compagnie est libre de faire ce qu'elle veut. C'est une augmentation globale "contenue" d'après le comparateur Assurland, interrogé par "Le Parisien". En 10 ans, l'assurance habitation multirisque a augmenté de 35%, toujours selon ce comparateur qui recense plus de 6 millions de tarifs.

Est-ce justifié ?

Pour David Demey, le président de la CLCV en Côte-d'Or, l'association nationale de défense des consommateurs et usagers, cette nouvelle hausse correspond sans doute à "la hausse des coûts de réparation, de matières premières".

"Maintenant, est-ce que c'est réellement justifiée ? Est-ce que les assurances n'ont, entre guillemets, pas des bas de laine ? C'est toujours très délicat de dire [si ces hausses] sont justifiées ou non. Ce sont des sociétés privées, pas des philanthropes, il faut qu'elle gagne de l'argent", ajoute la CLCV en Côte-d'Or.

Faire jouer la concurrence

Un conseil donc en cette nouvelle année. Le représentant de l'association de consommateurs invite à éplucher les échéanciers ou quittances reçues pour la nouvelle année, afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalies.

Ensuite, "il faut faire jouer la concurrence, c'est important ! Il faut demander des devis à d'autres assureurs, explique David Demey, c'est avec ces moyens-là que les assurances pourront peut-être un peu réguler leurs tarifs et ne pas les augmenter aussi fréquemment et aussi violemment".