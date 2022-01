Les tarifs des mutuelles augmentent en 2022. Elles expliquent ces augmentations en partie par le rattrapage de soins n’ayant pas été réalisés durant les confinements. Une augmentation de 3% cette année, voire 7% à 10% de plus pour des mutuelles indépendantes.

Les consultations de dentistes en hausse en 2021

Les mutuelles expliquent ces hausses par un rattrapage des soins non réalisés pendant les confinements. En 2021, les consultations explosent, chez les dentistes notamment (+50%) ou bien pour les audioprothèses, multipliées par deux. Il n’y a pas eu de fortes augmentations concernant les soins optiques. L’an passé, la moitié des mutuelles avait déjà augmenté ses tarifs de presque 3%.

Selon Jean-François ORSONI Directeur Administratif et Technique, Mutuelle de la Corse, cette augmentation résulte également de la part tous les ans plus importante de la part des mutuelles dans le remboursement des soins.

Il y a eu également plusieurs négociations conventionnelles, notamment celle engagée avec les médecins libéraux en vue de faciliter l'accès aux soins, et de renforcer le recours aux médecins spécialistes.

Autre cause, la prise en charge par le régime obligatoire et par les mutuelles, de 8 séances par an auprès d'un psychologue sur prescription médicale.

Evoquée enfin la mise en place en ce début d'année du forfait "Patient-urgence" exclusivement à la charge des mutuelles, soit entre 8.91 euros et 19.61 euros, contre 5 euros maximum jusqu'en 2021.

