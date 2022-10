Les taux d’emprunt immobilier vont encore augmenter, selon un courtier sur le Gard

Le Salon de l’immobilier se déroule tout ce week-end, au parc des expositions de Nîmes. Vous irez peut-être y faire un tour pour vous renseigner sur votre projet. Un projet pour lequel vous allez certainement devoir emprunter. Problème : les taux augmentent. Ce qui pourrait vous inciter à patienter encore, mais ce n’est pas la bonne solution. « La hausse va se poursuivre encore pendant au moins un an, explique ce vendredi matin, sur France Bleu Gard-Lozère, Sébastien Doudoux, le directeur de meilleurtaux.com pour le Gard. Actuellement, les taux d’emprunt sont, en moyenne, autour des 2%, ils sont donc en-dessous de l’inflation. Le mieux, c’est donc de ne pas attendre. »

Autre donnée, de plus en plus de banques hésitent à accorder des prêts à ceux qui n’ont pas d’apports. « Cela reste quand même encore possible avec certaines. Et là, le mieux, conseille Sébastien Doudoux, c’est de bien comparer, voire de passer par un intermédiaire. » Pour la durée d’un prêt, elle est de 25 ans, maximum. « Même si, sur le dernier semestre de 2022, on tournait plutôt autour des 22 ans », note le directeur de meilleurtaux.com pour le Gard.

