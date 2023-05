Les taux d'intérêts plombent le marché immobilier de Toulouse et de l'ère toulousaine

Que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, le marché immobilier souffre à Toulouse de la baisse d'octroi de crédits. Un conseiller financier fraichement sorti d'un entretien avec deux banques différentes parle de "moins 40 à moins 60% de production de prêt immobilier depuis le début de l'année."

ⓘ Publicité

Plus l'acheteur attend, plus il perd de l'argent

Yassine Toumi est conseiller financier chez ACE Crédit (Réseau national d'experts en crédit immobilier) à Toulouse. Il est aux premières loges pour constater à quel point il est difficile aujourd'hui d'obtenir un crédit immobilier : "je sors d'un rendez-vous avec deux partenaires bancaires importants, ils nous expliquaient tous les deux être entre moins 40 et moins 60% de production de prêts immobiliers depuis le début de l'année. Le problème c'est que, un client qui avait un apport lui permettant d'être finançable il y a trois mois, aujourd'hui cet apport ne suffit plus, il faudrait qu'il soit doublé car les taux d'intérêt continuent de grimper de manière violente et rapide. D'un mois sur l'autre les clients perdent 3,4,5,6,7, 10 000 euros selon les capacités de financement."

Pour autant Yassine Toumi est confiant, il croit en un réajustement du marché : "on va y arriver, le marché à toujours mis du temps à se réajuster, si tout va bien les vendeurs vont accepter de baisser leur prix puisqu'ils sauront que derrière la baisse de prix qu'ils accordent pour leur bien ils pourront en bénéficier eux aussi pour racheter".

Baisse de 25% du chiffre d'affaire dans cette agence immobilière toulousaine

Les agents immobiliers qui réalisent des transactions dans l'ancien connaissent eux aussi une baisse du volume de leur vente. Mathieu Moysset de l'agence Orpi des Minimes constate que depuis un an et demi les financements des acquéreurs sont difficiles à obtenir, son chiffre d'affaire a subi une baisse de 25%. Mais aujourd'hui il estime que la situation se stabilise, grâce à la loi de l'offre et de la demande : "on a eu trois voire quatre-cinq mois compliqués, mais au sein de mon agence la situation est revenue quasi à la normale car on a toujours des acheteurs et des vendeurs".

Mathieu Moysset explique que le marché immobilier toulousain est "passé d'un marché de vendeurs à un marché d'acquéreurs", c'est à dire que "avant les vendeurs pouvaient faire n'importe quoi avec les prix, maintenant c'est un peu l'inverse, on change donc de stratégie et on prend en compte qu'un acquéreur qui avait 200 000 euros de budget il y a un an et demi n'a plus aujourd'hui que 170 000 euros de budget."

L'immobilier neuf sur Toulouse et l'ère urbaine toulousaine n'échappe pas à la crise

Sur Toulouse et l'ère urbaine toulousaine les ventes dans l'immobilier sont en baisse de 65% au premier trimestre 2023 (par rapport à 2022). La faute essentiellement là encore aux difficultés de financement. Les taux bancaires sont élevés, quasiment 4% aujourd'hui, alors qu'ils étaient inférieurs à 1% il y a encore 18 mois.

La Présidente de l’ObserveR de l’Immobilier Neuf Toulousain qui travaille de concert avec les promoteurs immobiliers ayant récemment alerté Emmanuel Macron constate que 30% des désistements d'achat sont liés à des difficultés de financement, Laetitia Vidal ne baisse pas pour autant les bras : "moi ce que je retiens c'est que la demande est toujours là, les gens souhaitent se constituer un patrimoine, ils souhaitent se loger". Elle en appelle donc à l'état "il faut des dispositions rapides pour continuer accompagner les Français dans leur désir de résidence principale". Elle dit "constater un phénomène d'auto-censure des ménages qui se disent que ce n'est peut être pas le moment, nous on dit que si, il y a des solutions, de l'accession à coûts maîtrisé, des crédits qui se font". Elle invite donc les acquéreurs "à continuer leurs démarches".