Les taxes foncières en hausse en 2023 à Cherbourg-en-Cotentin

L'inflation et la crise économique contraignent la municipalité à une hausse de la taxe foncière inédite depuis 20 ans.

Les élus du conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin se réunissent ce mercredi soir pour une séance du conseil en grande partie consacrée à l'examen et au vote du budget 2023. Un budget marqué par la hausse des dépenses de fonctionnement de quelque 12,6 millions d'euros pour un total de 148 millions consacrés au fonctionnement. Comme toutes les collectivités, Cherbourg-en-Cotentin est confrontée à la hausse du coût des énergies et à la forte inflation depuis des mois. Alors les élus ont du faire des choix. Et ils ont touché à la fiscalité en décidant d'augmenter de 5% le taux des taxes foncières.

Les élus, le maire en tête, soulignent qu'ils ont été contraints et forcés d'agir sur ce levier pour compenser en partie, la hausse des dépenses de fonctionnement. En l'occurrence, le choix a été fait de relever de 5% les taxes sur le foncier bâti et non bâti, ainsi que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ca n'est pas courant à Cherbourg où depuis 20 ans, les taux d'imposition n'avaient jamais été revus à la hausse.

Maintenir tous les services sans les dégrader

Mais il a fallu trancher. Des efforts ont été faits pour limiter les dépenses, souligne le maire Benoît Arrivé, notamment pour limiter la hausse de la facture énergétique. Sauf que ça ne suffit pas. Dans d'autres villes comparables à Cherbourg-en-Cotentin, les élus ont voté des augmentations de 15 à 20% des taxes. Il y a aussi ceux qui ont décidé de dégrader leurs services : fermetures des piscines certains jours, menus dégradés dans les cantines scolaires, fermetures d'ehpad municipales, réduction des subventions aux associations...

Il n'était pas question d'agir sur ces leviers pour la majorité cherbourgeoise qui a donc voté cette hausse de 5% des taxes foncières mais qui rappelle que la mesure sera quasi invisible puisqu'elle ne concerne que les propriétaires habitants et que ces derniers étant par ailleurs désormais exonérés de taxe d'habitation, enregistreront de toute façon une baisse globale de leur taxes locales.