Les taxis français inquiets face à une règlementation suisse qui restreint leur activité

La règle date de 2015, mais n'était pas appliquée suite à un accord verbal disent les taxis haut-savoyards. Mais finalement, ceux-ci sont bien obligés de se déclarer huit jours avant un trajet en Suisse, et ne peuvent le faire que 90 jours par an. Une règle complètement inadaptée selon eux.

Eric Poligot, le secrétaire général de la Fédération des taxis indépendants du 74 l'assure, "c'était un accord oral avec une personne au service de la direction de la police du commerce du canton de Genève, comme quoi les entreprises de transport ne seraient pas inquiétées". Comprenez : pas inquiétées par cette règlementation suisse, qui limite à 90 jours la possibilité pour les transporteurs étrangers de travailler sur le territoire.

Cette règle les contraint aussi à déclarer leur trajet huit jours avant le passage de la frontière. Jusqu'ici, les taxis frontaliers s'enregistraient administrativement auprès des autorités suisses. Désormais, "depuis quelques mois, une petite année" dit Eric Poligot, les contrôles se seraient multipliés.

Plus de contrôles côté Suisse selon les taxis

L'une de ses collègues, iséroise, a été stoppée à la frontière, ses passagers ont dû descendre. "Il y a encore eu un contrôle il n'y a pas longtemps à Carouge. Des collègues ont été avertis : si on dépasse les 90 jours, on sera amendable !" poursuit Eric Poligot. Une amende allant de 5 000 à 50 000 francs suisses.

Pour le moment, très peu d'amendes sont toutefois signalées. "On est à moins de dix. Mais c'est suffisamment pour donner l'alerte. On réclame une réadaptation de la règle." Une réunion a eu lieu en décembre en sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois, avec des représentants des autorités suisses et des organisations professionnelles de taxis et VTC. Eric Poligot de la Fédération des taxis indépendants dit attendre un retour de la sous-préfecture ce lundi 8 février.

On s'inquiète. Qu'adviendra-t-il quand on aura dépassé les 90 jours ? Non seulement on ne peut travailler que trois mois dans l'année, mais il fautr aussi dire aux clients de prévoir leur départ immédiat huit jours avant ! - Eric Poligot, de la Fédération des taxis indépendants du 74

"Vous imaginez ? Dans le bassin de Saint-Julien-en-Genevois par exemple, il y a des chefs d'entreprise qui appelle le matin pour obtenir un taxi dans l'après-midi pour aller à l'aéroport, pour une signature de contrat. Comment vont-ils faire ?" développe le représentant de l'organisation professionnelle.

Je n'ai jamais entendu d'un accord à ne pas respecter la loi - Laurent Paoliello, le porte-parole du département de l'emploi du canton de Genève

Côté Suisse, au canton de Genève, on s'étonne de la polémique. "Il y a un cadre légal, il ne peut pas fluctuer en fonction des désirs des chauffeurs taxis" pose Laurent Paoliello, le porte-parole du département de l'emploi du canton. Et il insiste : il n'y a aucun changement de politique sur le sujet.

"Il n'y a aucune instruction de traquer d'une manière ou d'une autre plus qu'avant. En tout cas du côté de Genève, on est catégorique. Que certaines personnes se soient fait attraper alors que les autres années, elles étaient moins regardantes sur leurs déclarations, je ne peux pas l'exclure. Je n'ai pas personnellement entendu parler de cet accord tacite. Les contrôles sont identiques, et les règles sont les mêmes pour tout le monde" ajoute Laurent Paoliello.

Pour lui, la multiplication des contrôles n'est qu'une impression, les effectifs de police étant les mêmes, mais le trafic étant moindre en cette période de crise sanitaire.