Les taxis manifestent à nouveau à Montpellier contre leur exclusion des voies mixtes pour les bus et vélos

La circulation devrait être perturbée ce vendredi matin à Montpellier dans les secteurs du Zénith, Antigone et Port Marianne. Les taxis manifestent pour avoir le droit de circuler sur les voies mixtes, bus et vélos, au nom de leur "mission de service public".

Une semaine après un défilé dans les rues de Montpellier, les artisans taxis manifestent une fois encore ce vendredi 9 avril. Plus de 150 voitures attendues au Zénith à 8h. La profession dénonce la décision de la Ville de leur interdire les voies mixtes, désormais réservées aux seuls bus et vélos.

Incompréhension

Après le Zénith, le cortège se dirigera vers Antigone, puis le pont de Sète, le tunnel de la Comédie, enfin le pont Zuccarelli pour finir devant l'Hôtel de Ville.

La profession dit son "incompréhension" de ne plus pouvoir emprunter les voies réservées et demande une rencontre avec le maire et le préfet afin de "trouver une solution conciliant les enjeux écologiques et économiques".

Conserver un droit

Les taxis estiment "ne pas devoir être considérés comme des voitures car ils exercent une mission de service public. Ces axes sont, disent-ils, essentiels au maintien de l'activité." La semaine dernière, les rencontres avec la Mairie ou la Métropole n'ont pas permis d'avancer.