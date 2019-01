Les taxis ruraux d'Indre-et-Loire inquiets pour leur futur

Tours, France

Sur les affiches, Non à la nouvelle convention, Taxis en danger, en grève. Ils sont une cinquantaine à avoir garé leur voiture le long du trottoir et à distribuer aux passants quelques flyers. Les chauffeurs de taxis s'opposent aux termes de la nouvelle convention négociée en ce moment avec la Caisse primaire d'assurance maladie, concernant le transport des patients à l'hôpital.

Ces trajets représentent jusqu'à 80% du chiffre d'affaires des taxis ruraux, qui ne peuvent pas compter sur les clients d'affaires ou de tourisme. Jusqu'alors, une fois leur client déposé chez le praticien, les chauffeurs pouvaient se faire payer le trajet retour, à vide. Dans la nouvelle convention, cette mesure est supprimée : ce qui coûterait entre 40 et 50% de chiffre d'affaires selon le syndicat des taxis ruraux d'Indre-et-Loire.

Des chauffeurs inquiets pour leur avenir

"C'est juste pas possible !, témoigne Julien, installé à Chanceaux-sur-Choisille. "J'ai des salariés, si je baisse mon chiffre d'affaires, je ne pourrais pas les payer. Cela veut dire quatre chômeurs mais aussi 90 personnes chaque semaine qui n'auront plus de transport pour se faire soigner, parce que les taxis ne voudront plus se déplacer."

Pour ce chef d'entreprise, hors de question de continuer à assurer ces trajets domicile-hôpital dans ces conditions. "Je ne peux pas me dire que je vais user ma voiture, payer des gens à travailler, si derrière je ne peux pas en vivre. On ne pourra pas continuer." Autre point de blocage pour les taxis, l'obligation de réaliser 10% des courses médicales dans le secteur où ils sont installés. "D'un point de vue démographique, d'une commune à une autre, on n'a pas la même population", dénonce Thierry Bocquet, secrétaire adjoint de la FTI 37. On sait très bien que sur certaines, l'objectif sera inatteignable. Le problème, c'est que si on ne le fait pas, il y a aura déconventionnement." Les négociations doivent se poursuivre jusqu'à début février.