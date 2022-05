Les terrasses en bois font leur grand retour à Rennes

Depuis le 15 mai, les restaurateurs qui n'ont pas d'extérieur sont autorisés à installer une terrasse en bois devant leur établissement. La mesure avait été mise en place après les périodes de confinement pour aider les professionnels de la restauration à relancer leur activité. Cette année à Rennes, 30 restaurateurs ont pu renouveler le dispositif.

"C'est un vrai coup de pouce !"

Le Mamma Vespa en pleine installation de la terrasse en bois © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Pas de chaises, ni de tables en ce lundi matin au restaurant le Mamma Vespa, rue hoche. A la place : des clous, des vis et une dizaine de planches en bois. "L'année dernière, on avait fait fabriquer une terrasse sur mesure. On a gardé les plans, numéroté les planches alors le montage se fait vite. C'est comme les Lego", sourit Julien Gautier, le co-gérant de l'établissement. "On est très heureux de pouvoir installer cette terrasse. Elle offre une vraie visibilité et nous permet d'avoir plus de clients". Et pour cause : grâce à la terrasse, l'établissement peut accueillir 24 personnes supplémentaires.

Des clients heureux

A peu plus loin, rue nantaise, la terrasse du Pierre - restaurant de copains, est déjà prête à recevoir ses premiers clients. "Les gens étaient vraiment en demande d'un extérieur", confie Pierre, le patron. "La terrasse fait la taille de la façade du restaurant. On va pouvoir accueillir une quinzaine de clients". Alors au moment de la réouverture, la terrasse affiche complet. "C'est quand même plus agréable de manger dehors", souffle Nadine, 70 ans. A la table d'à côté, même constat pour Nicolas, venu déjeuner avec un ami.

Manger en terrasse, c'est très agréable surtout quand on il fait beau comme aujourd'hui. Et ça permet à nos amis restaurateurs d'avoir plus de clients

Les établissements devront retirer leurs terrasses en bois le 30 septembre prochain.