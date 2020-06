En plein déconfinement, les terrasses gagnent de la place dans l'hypercentre de Limoges

Après le passage de 30 à 20 km / heure au début du déconfinement, certaines rues deviennent entièrement piétonnes en journée dans l'hyper centre de Limoges. Pour le plus grand bonheur des commerçants et des badauds.

Qui a dit qu'il n'y avait pas de place pour les terrasses dans l'hypercentre de Limoges ? En temps normal, il est vrai que les restaurateurs ont peu de place pour travailler en extérieur. Mais en cette période de déconfinement, les choses changent petit à petit. Un exemple, le rue Lansecot entre la rue de la Boucherie et la Place des Bancs. Une toute petite rue avec bientôt un 2e restaurant mais aussi des commerçants en tout genre. Du salon de coiffure au prêt à porter en passant par des boutiques de bijoux.

Ils passent par là et regardent les boutiques. C'est gagnant-gagnant

Une rue désormais fermée à la circulation automobile sauf entre 7h et 11h, pour permettre aux livreurs de faire leur travail. Le reste du temps, des poteaux métalliques viennent bloquer l'accès. Ce qui permet à Joël Hervé, le patron du restaurant La Femme à Barbe d'installer des tables sur la chaussée. "Tous les commerçants sont ravis. Le monde attire le monde. Quand ils voient des chaises, des tables, des parasols, et des gens qui boivent un soda ou une bière, ils passent par là et regardent les boutiques. C'est gagnant-gagnant" se réjouit-il.

Une fermeture de rue en forme d'énorme soulagement pour son voisin d'en face. Martin Dumas devait ouvrir son restaurant "Martin Comptoir" début mars. Ce sera finalement le 16 juin, dans des conditions rassurantes. "Très content que la rue passe piétonne. La mairie a vraiment jouer le jeu pour qu'on puisse respecter la distanciation sociale. Initialement, on devait faire 50 couverts à l'intérieur. Là, d'en faire 20 en salle et 20 à l’extérieur, ça va nous aider à sauver la saison et l'ouverture" se réjouit-il en plein travaux d'installation.

Douche froide pour les terrasses en cette fin de semaine à cause des orages et des averses. © Radio France - Jérôme Ostermann

Il n'y a pas que les métiers de bouche qui se réjouissent de l'extension des terrasses. Marylise tient la boutique de prêt à porter "Les Capricieuses" rue Lansecot. "On peut se balader, flâner tranquillement. Profiter des petits indépendants que nous sommes tous. Très heureuse qu'ils aient pu avoir une terrasse pour aussi nous apporter du monde au quotidien" se félicite -elle, pas peu fier d'avoir obtenu satisfaction auprès de la mairie. Sachant que d'autres rues sur la place de la Motte laissent désormais plus de place aux terrasses.

Service aussi en extérieur pour certains commerçants des Halles

Et c'est essentiel selon Yanis Pledel, patron du restaurant les Bars'Jo. "C'est ce qui va nous permettre de survivre durant l'été. Pour l'instant, une partie de la clientèle est encore craintive. Le fait qu'ils soient à l’extérieur, ça les rassure" confirme t-il, un brin dépité par la météo orageuse de cette fin de semaine. Même des commerçants des Halles Centrales vont pouvoir investir le trottoir d'une rue également fermée à la circulation après 11h. En face des restaurants chez Alphonse et le Marrakech, du caviste Vinoble, de la poissonnerie Ribet-Beyrand et de la fromagerie A la Motte. Des commerces qui eux avaient déjà la possibilité de servir dehors mais qui auront encore plus de place pour le faire.