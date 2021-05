Les tests PCR seront gratuits pour les touristes qui passent leur été en France

Ils coûtent 120 euros en Espagne, jusqu'à 300 euros en Suède. Les tests PCR pour dépister le Covid-19 seront gratuits cet été pour les touristes qui se rendent en France, comme c'est le cas pour les Français, a annoncé dimanche 16 mai sur Europe 1 Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. "C'est un enjeu économique pour nous, a expliqué le membre du gouvernement, on a besoin, on a envie, dans de bonnes conditions sanitaires, de rester la première destination touristique européenne et mondiale".

Le dépistage bientôt gratuit en Europe ?

Allons-nous également pouvoir bénéficier, chez nos voisins européens, du même privilège ? "Le Parlement européen demande que les tests deviennent gratuits partout en Europe", a affirmé Clément Beaune. Avant d'ajouter : "On ne peut que le soutenir, mais je ne peux pas dire aujourd'hui si tout le monde acceptera". Quand et comment les touristes reviendront-ils en France ? Le secrétaire d'État affirme qu'il est encore trop tôt pour se prononcer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix