Le théâtre Graslin de Nantes occupé par des intermittents du spectacle

Nantes rejoint le mouvement d'occupation des théâtres initié la semaine dernière à Paris avec celui de l'Odéon. Depuis la mi-journée, ce mercredi, une quarantaine d'artistes et de techniciens, intermittents du spectacle, se sont installés à l'intérieur de la salle. Ils demandent des annonces claires à propos de la réouverture des lieux de culture et, surtout, un meilleur plan de soutien au secteur.

Une quarantaine d'intermittents sont à l'intérieur du théâtre. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Rencontre avec le Premier ministre

Ils ont le soutien de la mairie de Nantes, via son adjoint à la culture, Aymeric Seasseau, "tant qu'ils respectent les règles sanitaires et qu'ils ne sont pas plus de 40 dans la salle", prévient l'élu.

Ce jeudi, une réunion est prévue entre le Premier ministre, Jean Castex, et les organisations syndicales du secteur de la culture.