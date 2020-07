Les thermes d'Evaux-les-Bains rouvrent ce lundi 13 juillet

Après plus de 3 mois et demi de fermeture forcée à cause du COVID-19, les thermes d'Evaux-les-Bains peuvent enfin lancer leur saison ce lundi 13 juillet.

Dès ce lundi, 180 curistes sont attendus aux thermes d'Evaux-les-Bains qui ouvrent enfin leurs portes après 3 mois et demi d'attente. A l'origine, les thermes devaient ouvrir le 23 mars cette année, mais la pandémie a largement retardé la saison.

Malgré tout, les curistes répondent présents : jusqu'au 28 novembre, date de la fermeture, 1700 personnes ont réservé. Soit 300 de moins seulement que sur la même période l'année dernière ( au total, les thermes avaient accueillé 4000 personnes sur toute l'année 2019).

L'établissement respecte bien entendu l'ensemble des recommandations sanitaires officielles du secteur du thermalisme. Les thermes ont même organisé une séance-test "à blanc" avec 70 personnes pour vérifier que leurs procédures sont au point.

Mis à part les gestes barrières habituels, ce qui va changer essentiellement est le rythme des séances de cure, avec une journée divisée en deux : une séance le matin et une en fin d'après-midi, avec désinfection entre les deux. La cure sera également plus "dynamique", les curistes devant suivre un parcours sans avoir la possibilité de rester trop longtemps au même endroit.

Une ouverture pas forcément rentable mais importante pour les curistes

L'intérêt économique d'ouvrir à cette date pour le complexe thermal ne va pas de soi, il est fort possible que l'établissement perde de l'argent à cause de cette saison écourtée. Le maire d'Evaux, Bruno Papineau, présente les raisons qui explique malgré tout cette ouverture :

"Si on avait raisonné uniquement économiquement, je pense qu'on serait resté fermé. Dispenser les soins va nous coûter plus cher que d'habitude, puisqu'il y a 5 personnels supplémentaires par rapport à d'habitude. On va perdre de l'argent mais on a aussi pensé à nos curistes. Ceux qui ont des douleurs seront sans doute très content de venir en cure. Par rapport à certains curistes qui nous sont fidèles depuis des années, on avait pas le droit de les décevoir."

Les 5 personnes supplémentaires embauchées pour la saison sont affectées à la désinfection.