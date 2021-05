Les thermes de Balaruc autorisées à rouvrir le 19 mai.

Fermées depuis six mois en raison de la pandémie de coronavirus, les cures thermales de Balaruc-les-Bains pourront rouvrir le mercredi 19 mai avec une jauge de 50% de curistes.

les cures thermales rouvriront le 19 mai. Fermées depuis six mois en raison de la pandémie de coronavirus, elles pourront rouvrir le mercredi 19 mai avec une jauge de 50% de curistes, c'est ce qu' indique ce lundi l'organisme qui représente le secteur. "A la suite d'un arbitrage du Premier ministre et du président de la République ce jour, le ministère de l'Économie et des Finances nous informe que les 113 établissements thermaux, fermés depuis le 25 octobre dernier, sont autorisés à rouvrir à compter du mercredi 19 mai avec une jauge de 50% de curistes", a annoncé le CNETh (Conseil national des établissements thermaux) dans un communiqué.

Ces derniers mois, le secteur du thermalisme s'est alarmé à plusieurs reprises des conséquences des deux périodes de fermeture, de mars à juin pour le premier confinement puis depuis fin octobre.

A Balaruc-les-Bains, les thermes enregistrent une perte de 7 millions 500 000 euros pour l’année 2020 selon Gérard Canovas, le maire, "et encore, ajoute-t-il heureusement qu’il y a le chômage partiel". 85% des 420 salariés des thermes en bénéficient. Les autres travaillent sur le site, pour l’entretien du matériel et des installations et pour la partie commerciale.

Balaruc les bains est la 1ère ville thermale avec près de 55 000 curistes chaque année.