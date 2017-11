Les thermes de Brides-les-bains en Savoie se réinventent avec 15 millions d'euros

18 mois de travaux pour redonner aux thermes de la Tarentaise une nouvelle jeunesse. Visite en exclusivité de ce chantier spectaculaire qui touche au but.

L'établissement thermal de Brides-les-bains n'avait quasiment pas bougé depuis 1991. Après plus d'un quart de siècle, il était temps de sortir la truelle. Depuis janvier dernier, une cinquantaine d'ouvriers se relaient tous les jours sur un chantier hors .

un nouveau bâtiment

5 niveaux de 600 m2 sortent de terre. A l'intérieur, on en est à la peinture et au carrelage. Des bassins ludiques et thérapeutiques dernier cri sont créés. Salles de conférences, ou d'ateliers, bassin de nage de 25 mètres... les thermes prennent une nouvelle dimension.

38 cabines vont servir à poser des cataplasmes sur les douleurs des curistes.

les futures cabines à papouilles © Radio France - christophe van veen

Au dernier étage, deux salles de sport et remise en forme débouchent sur une terrasse de 200 m2 face à la montagne, Le Bec, la vue est imprenable.

vue de la terrasse © Radio France - christophe van veen

un chantier colossal

20 kilomètres de tuyaux. Rien que ce chiffre donne le vertige. Toutes les canalisations sont refaites en misant au maximum sur la récupération de chaleur.

un labyrinthe de canalisations © Radio France - christophe van veen

Une autre statistique donne des sueurs au chef de chantier : 2500 m2 de carrelage au sol. 6 000 m2 de faïence. C'est le plus délicat à réussir.

un travail de maçonnerie exceptionnel © Radio France - christophe van veen

un gros enjeu financier

Outre la création de ce nouvel ensemble, la partie ancienne est rénovée (tous les sanitaires changés par exemple). 15 millions d'euros sur la table : l'investissement est considérable et décisif pour l'avenir de la station thermale. Le conseil régional vient d'allouer une subvention d'1,2 million d'euros.

C'est plus qu'une transformation, c'est une création à laquelle on pense depuis cinq ans. Mieux accueillir nos clients dans une structure plus moderne. Et augmenter notre clientèle de 15 % - Pierre Mailler le chef des services techniques

Pierre Mailler © Radio France - christophe van veen

L'ouverture au public est prévue le 12 mars. Il s'agit d'une dead line pour ne pas louper l'ouverture de la saison des cures. Résultat : ça bosse même les week-end sur le chantier de Brides. Les ouvriers sont à 80 % des savoyards, les autres sont de Rhône Alpes. Pierre Mailler assume en souriant : "Il y a un peu de chauvinisme ! Non, blague à part, on a l'habitude de travailler avec eux. Et puis c'est vrai que c'est mieux de faire travailler le local."