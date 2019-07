Les thermes de Brides-les-Bains n’arrivent toujours pas à se débarrasser d’une bactérie et restent fermés

Après plus de trois mois de fermeture les thermes de Brides-les-Bains ne peuvent toujours pas donner une date de réouverture. La direction espère le dernier week-end de juillet.

Brides-les-Bains, France

Les derniers résultats d’analyses de l’eau sont tombés ce lundi pour les thermes de Brides-les-Bains (Savoie). La situation s’améliore nettement, les thermes sont quasiment arrivés à bout de cette bactérie, selon la direction, mais il reste encore « quelques petits problèmes ». Conséquence : les thermes restent fermés. D’après la direction, « les techniciens sont optimistes, nous espérons une réouverture fin juillet ». Pour connaitre la date, il va falloir attendre les nouvelles analyses demain et mercredi. Les thermes de Brides-les-Bains, qui sont fermés depuis le 19 avril à cause de cette bactérie, annulent donc une nouvelle semaine de cure (du 20 au 27 juillet). Il s’agit d’un nouveau coup dur pour les commerçants, restaurateurs et hôteliers de Brides-les-Bains qui vivent en grande partie grâce aux curistes.