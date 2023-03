Les Thermes de Luchon en pleine mutation, fin du chantier en 2024

C'est un chantier à 40 millions d'euros. Une somme conséquente mais nécessaire pour relancer les Thermes de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), dont la gestion est assurée depuis le 1er janvier par Arenadour. Le groupe privé originaire de Dax (Landes) va mener l'activité des cures médicales conventionnées, pour les voies respiratoires et la rhumatologie, mais va aussi développer une offre de loisirs, avec des grands bassins d'eau pour du thermoludisme.

Les travaux doivent durer encore un an, jusqu'au printemps 2024, notamment pour la partie thermoludisme. Mais malgré le chantier, la saison 2023 débute le 27 mars prochain. Les curistes pourront profiter des anciens et des nouveaux équipements, les salles rénovées seront mises en service progressivement pendant la saison.

A Luchon, l'eau thermale permet notamment de traiter les voies respiratoires. © Radio France - Mathieu FERRI

Avec ces travaux encore en cours, Arenadour se veut modeste et table sur un objectif de 8.000 curistes pour la première année d'exploitation, explique le président Maxime Vilgrain. Sachant qu'en 2019, dernière année de référence avant le Covid, le chiffre était de 10.700.

Objectif : un peu plus de 15.000 curistes annuels

A l'avenir, pas question pour autant de viser les 30.000 curistes par an, comme dans les années 1980. "Le plateau technique que nous avons pensé ne le permet pas", explique Maxime Vilgrain. L'objectif est donc de 15 à 16.000 curistes annuels.

En bref, faire moins mais mieux, tout en étant rentable. Et en combinant le médical et le thermoludisme. Le dirigeant se veut confiant, et explique que "le marché du thermalisme devrait croître de 2 à 3% par an, dans les années futures".

De son côté, le maire de Luchon Eric Azémar se réjouit de voir le projet enfin se concrétiser, alors que la privatisation des thermes a fait l'objet d'un vif débat politique dans la ville ces dernières années. "C'est plus qu'un coup de peinture ! (...) 2023 est une année charnière, mais 2024 sera l'année du redémarrage de Luchon, avec la nouvelle télécabine, la nouvelle route vers Superbagnères, les Thermes, etc."