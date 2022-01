Les thermes de Luchon rénovés à partir du mois d'avril, "une nouvelle ère" selon le maire

Devant les thermes, fermés pour l'hiver, les skateurs ont presque pris possession des lieux. Ils animent l'esplanade assez calme pendant les fêtes de fin d'année.

"Il y a besoin d'un coup de neuf, affirme Germaine, qui a travaillé pendant quarante ans dans ces thermes. C'est dommage car il y a du potentiel, là il faut rénover". Avec elle, il y a Monique, devenue une cliente régulière "depuis quatre ou cinq ans" précise-t-elle. "C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à améliorer."

Un avis partagé par le maire, Eric Azémar : "On ne peut pas gérer une station thermale comme au XIXe siècle, et c'est malheureusement ce qui se faisait à Luchon. Il faut se mettre à la page.

Le plan aérien des futures thermes. La ville est au sud et l'est, la montagne au nord. © Radio France - Mairie de Luchon

La mairie a voté la délibération officialisant ce projet de plusieurs années peu avant Noël. Au programme, 35 millions d'euros de travaux, financés par l'Etat, la région et le département de Haute-Garonne. La totalité des thermes va être rénovée, avec un passage particulier sur le vaporarium, la piscine ronde et le parc thermal. Un bâtiment entier va même être ajouté, dédié à la remise en forme et au bien-être, avec une piscine extérieure sur le toit. Des travaux qui commenceront en avril 2022 pour s'achever en 2024. Les thermes resteront ouvertes au maximum pendant ce temps.

Objectif : accueillir de nouveaux touristes. "Il faut refaire venir 5.000 curistes supplémentaires sur l'année" estime le maire. Actuellement, moins de 11.000 personnes viennent aux cures par an. Les attentes sont encore plus élevées sur le nouveau bâtiment : 100.000 entrées annuelles pour ce programme de remise en forme.

"C'est une excellente nouvelle", se réjouit Alain, vendeur de souvenirs près des thermes. "Les curistes sont de bons clients, et redynamiser la ville est très important, nous sommes en perte de vitesse..."

Les thermes ne seront plus gérées par la mairie mais par Arenadour, groupe spécialisé basé à Dax qui n'a pas souhaité s'exprimer. Le groupe versera une redevance à la ville, avec une part fixe et une autre en fonction des résultats financiers.