Les thermes de Montrond-les-Bains retenus dans le plan thermal régional

Les thermes de Montrond-les-Bains espèrent accueillir au moins 2.500 curistes en 2023, contre 1.900 en 2022. Et pour porter cette ambition, le seul site thermal de la Loire a des projets de développement dans et autour des thermes. Ces projets vont pouvoir être menés dès les prochains mois avec une aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de son plan thermal.

Requalification d'un bassin, aménagements dans le parc

Les thermes souhaitaient réhabiliter sous cinq ans un ancien bassin, pour un coût de 700.000 euros, explique le directeur du site, Nicolas Brouillet. L'aide régionale est plafonnée à 20% de la somme, "on peut donc la chiffrer autour de 140.000 euros", précise le directeur du site.

L'aide régionale compte deux volets, le projet de rénovation du bassin, porté par les thermes, et le réaménagement du parc thermal, porté par la municipalité de Montrond-les-Bains. Des agrès sportifs doivent y être installés. "Les deux projets vont dans le même sens puisque le but est de revitaliser, au niveau de la santé, la commune, et de s'orienter sur les projets liés aux problèmes de surpoids et d'obésité que rencontre la population", commente Nicolas Brouillet.

