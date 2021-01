Les Thermes de Salies-de-Béarn rouvriront au printemps

Avec une ouverture annoncée pour le 5 avril 2021, les Thermes de Salies-de-Béarn s'apprêtent à redémarrer une nouvelle saison de soins et de bien-être, après une année 2020 mouvementée.

Les adeptes des soins et des cures pourront retrouver les Thermes de Salies-de-Béarn dès le 5 avril prochain (Illustration)

Ce sera avec quelques semaines de retard, mais la saison thermale à Salies-de-Béarn démarrera bien au printemps. Dès le 5 avril 2021, les Thermes de Salies-de-Béarn retrouveront les patients et les habitués pour une nouvelle année de soins et de bien-être.

Après une année 2020 mouvementée, entre fermetures, protocoles sanitaires et craintes des clients, la direction s'apprête à retrouver une relative sérénité dans les prochaines semaines. Et même si l'épidémie de Covid-19 ne sera sans doute pas terminée, les protocoles sanitaires autour des soins et de l'accueil des clients ont déjà été éprouvés, marquant leur efficacité. "Nous n'avons eu aucun cas de Covid-19 ou cas contact durant la saison 2020", rappelle la directrice de l'établissement.

Si les premiers soins programmés pour la fin de l'hiver seront reportés vers le printemps, les Thermes entendent bien rassurer leurs clients et leurs habitués pour profiter pleinement des bienfaits des eaux salées de Salies-de-Béarn.

Une ouverture attendue par les curistes, mais aussi par tout le tissu économique du secteur, tant les activités thermales jouent un rôle moteur important à Salies-de-Béarn, comme dans de nombreuses communes de Béarn et de Bigorre.

