Les thermes de Salies-de-Béarn vont devenir un grand resort de cure et de tourisme

Le groupe France Thermes vient de signer pour racheter les thermes de Salies-de-Béarn et pour lancer la création d'un resort thermal et touristique avec bassins, piscines, hôtels et restaurants. Un projet d'envergure à 26 millions d'euros, dont le chantier débutera au printemps 2022.

Les Thermes de Salies-de-Béarn vont se refaire une beauté : le groupe France Thermes a annoncé ce mardi 14 septembre avoir investi 26 millions d'euros dans un grand projet pour les rénover et en faire un complexe thermal et hôtelier d'envergure. Le groupe reprend l'activité thermale qui existe déjà pour la faire monter en gamme. Il a pour cela racheté l'ancien village vacances de Salies et prévoit aussi de reconstruire l'hôtel de France et d'Angleterre, en ruines depuis une vingtaine d'années.

Un grand projet de rénovations

Un gros chantier est donc prévu autour des thermes de Salies-de-Béarn dans les prochains mois. Le premier coup de pioche est prévu au printemps 2022. Au programme, la rénovation des bassins, des vestiaires, des structures d'accueil déjà existantes, et un gros effort sur l'hébergement.

France Thermes va s'attaquer à la remise sur pieds de l'ancien hôtel de France et d'Angleterre, dont il ne reste plus que les murs depuis l'incendie qui l'a détruit en 1998. La façade du bâtiment sera conservée mais il sera rebâti et rénové pour devenir une résidence 4 étoiles. Le groupe rachète également l'ancien village vacances pour en faire une structure hôtelière étoilée, équipée de restaurants et d'une piscine.

Salies-de-Béarn est une ville avec beaucoup d'atouts - Sylvain Serafini, président de France Thermes

Le Resort devrait pouvoir ouvrir une fois les premiers travaux terminés, pour la saison 2023, et la livraison de l'hôtel de France et d'Angleterre est attendue pour 2024. Et si Salies-de-Béarn est l'heureuse élue d'un tel chantier, c'est parce que France Thermes y a vu une ville pleine de potentiel. _"On a une ville qui a beaucoup d'atouts touristiques" explique Sylvain Serafini, le président de France Thermes. "Sa position géographique, sa typicité, les bâtiments qui ont une âme et des choses à raconter. Ce sont des choses que l'ont recherche quand on fait du tourisme, Salies-de-Béarn est presque une carte postale vivante de la région"_.

L'espoir de retombées économiques importantes

L'objectif affiché par le groupe thermal avec ce projet, c'est de passer de 4 000 curistes à l'année actuellement à 6 000 visiteurs grâce au Resort. Une ambition qui donne beaucoup d'espoirs aux acteurs économiques locaux, comme les commerçants de la ville, qui espèrent bénéficier des retombées de la nouvelle structure. "On se dit que si une nouvelle clientèle haut de gamme arrive, ça va nous permettre de faire émerger une nouvelle offre haut de gamme sur la ville" explique Mauryne Salvat, la présidente de l'association des commerçants et artisans salisiens. "On espère que ça va fonctionner et que les gens seront au rendez-vous, qu'ils auront envie de découvrir notre ville et pas seulement les thermes. Et puis on espère que quand ils seront installés, les dirigeants du resort prendront contact avec nous pour qu'on puisse travailler main dans la main".

Avec ce projet, France Thermes envisage aussi la création de 65 postes supplémentaires en plus des 49 salariés des thermes de Salies repris par le groupe, le tout sans compter les emplois indirects et induits.