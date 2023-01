Les thermes marins de Saint-Malo ont 60 ans

Le Grand Hôtel des Thermes marins, c'est aujourd'hui, le vaisseau amiral du groupe Raulic. Mais l'histoire commence en 1963, un médecin rachète l'hôtel, fermé depuis 18 ans, pour en faire un centre de thalasso. A l'époque on y soigne rhumatismes et poliomyélite. En 1981, Serge Raulic, reprend l'établissement après avoir travaillé aux côtés de Louison Bobet dans le centre de thalasso de Quiberon.

Très vite, les thermes de Saint-Malo prennent une nouvelle dimension. "En arrivant, en 1981, nous avons donné une impulsion importante en créant de nouvelles activités dans le bâtiment historique, en orientant notre gamme d'offres vers la remise en forme et l’aquatonic, avec également la création du spa. On sentait venir une demande sur un besoin de prestation plus personnalisé" raconte Serge Raulic.

450 salariés aux petits soins des 30.000 curistes

450 personnes travaillent toute l'année dans le Grand Hôtel des Thermes, classé 5 étoiles. Le bâtiment date de 1880 avec sa grande verrière face à la mer sur la plage du Sillon. "Nous avons la chance d'exercer notre métier dans un bâtiment historique. Cela a beaucoup d'avantages. D'abord, c'est un bâtiment qui a une âme, qui en impose. Mais il y a aussi quelques inconvénients. Il faut bien s'occuper de ce bâtiment. Nous effectuons beaucoup de travaux d'entretien, de rénovation permanente. Notamment à l’extérieur car c'est un bâtiment qui vit avec la plage. Il y a aussi des travaux de rénovation intérieure. On fait le pari de l'amélioration continue de l'outil, pour apporter tous les ans quelque chose de nouveau à nos clients. L'année dernière, c'était le restaurant Le Cap Horn et la réception de l'hôtel. Cette année, c'est le bar La Passerelle. La thalasso n'était pas en reste l'année dernière puisqu'on a rénové une grosse partie des cabines de soins. Et d'année en année, on apporte de la nouveauté" explique Olivier Raulic. Une quarantaine d'ouvriers s'affaire en ce moment dans l'ensemble de l'établissement, fermé pour quelques jours comme chaque année, au mois de janvier, seule période creuse pour le centre de Thalasso qui reçoit chaque année 30.000 curistes.

Moyenne d’âge des curistes : 50 ans

Le centre enregistre de plus en plus de court-séjours, pour une clientèle à 90% francophone. "La thalasso est quand même un sujet, si ce n'est franco français, en tout cas francophone. On a une clientèle belge, suisse, luxembourgeoise. On a un peu de clientèle étrangère. L'âge moyen de nos clients en thalasso, c'est 50 ans. Cela veut dire qu'on a autant de 25 ans que de 75ans. On voit de plus en plus de clientèle jeune qui vient se faire plaisir le week-end en couple. On a des jeunes mamans qui viennent avec leur bébé. On a également davantage de clientèle masculine. Cela fait désormais partie des plaisirs que s'accorde monsieur avec madame" souligne Olivier Raulic.

Le Grand Hôtel des Thermes marins de Saint-Malo - DR

Des efforts pour plus de sobriété énergétique

Après la crise Covid, et dix mois de fermeture au total entre 2020 et 2021 pour la thalasso, la clientèle est revenue en force. Aujourd’hui, les Thermes marins se portent bien. La crise énergétique est prise en compte. Dès 2019, le groupe Raulic a lancé un plan d'action de sobriété énergétique. "Nous avons identifié 450 actions, dont à peu près un tiers sont réalisées dès aujourd'hui. Par exemple, on installe cet hiver 200 kW de panneaux photovoltaïques sur notre site de blanchisserie industrielle, ce qui va nous permettre d'effacer entre 30 et 50 % de notre consommation électrique" précise Olivier Raulic.

Le projet des Nielles dans l’attente de décisions judiciaires

Le projet de d'un nouveau centre de thalasso sur le site des Nielles à Saint-Malo est toujours contesté au tribunal administratif de Rennes. "Ces procédures judiciaires nous amènent à retarder le démarrage du projet. Nous gardons toutefois bon espoir qu’il aboutisse parce que les fondamentaux de développement économique, d’éco-responsabilité du projet sont là, et ont été reconnus par dans le cadre de la procédure. Nous souhaitons créer 200 emplois et 150 unités d'hébergement. Comme tous les grands projets en France qui peuvent être attaqués sur le plan judiciaire, nous sommes malheureusement, dans des délais qui nécessitent un peu de patience" indique le dirigeant breton.

Le groupe Raulic, ce sont aujourd'hui les Thermes marins de Saint-Malo, mais aussi, dix hôtels ou résidences, un golf. Le groupe emploie au total 850 personnes.