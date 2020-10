Les Thermes Sarrailh à Dax, une affaire de famille depuis 4 générations.

En 1870, les thermes Sarrailh étaient une pension de famille dirigée par l'arrière grand-mère de l'actuelle gérante. Après la guerre 39-45 la pension se transforme en "bains douches" et devient un établissement thermal. En 2009 Karine Brettes en prend la direction après avoir fait des études de biologie et s'être formée à l'institut du thermalisme .

Thermes Sarrailh en 1870 - Thermes Sarrailh

Les soins aux thermes Sarrailh : rhumatologie, phlébologie en cure du soir, cure libre, cure courte ou soins à la carte.

Unique au monde, le péloïde (la boue) de Dax résulte d’un mélange de limon de l’Adour, d’eau thermale et de composés biologiques. Cette combinaison spécifique possède des effets antalgiques et myorelaxants.

Les eaux hyperthermales de Dax sont d’origine météoritique. Ces eaux de pluies s’infiltrent dans les couches souterraines. Elles contiennent du sulfate de calcium, du chlorure de sodium et du magnésium.

La certification Aquacert atteste que l'eau thermale des thermes Sarrailh est préservée dans son état de pureté originelle. Délivrée par des organismes indépendants, cette certification internationale garantit ainsi la Démarche Qualité engagée par l'établissement depuis plusieurs années. Les curistes qui choisissent les Thermes Sarrailh sont donc assurés d’être pris en charge dans les meilleures conditions de soin.

Karine Brettes directrice des thermes Sarrailh Copier

