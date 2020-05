Les thermes vosgiens de Vittel toujours à l'arrêt

Fermés depuis le 16 mars, les thermes de Vittel n'ont pas pu accueillir les milliers de curistes attendus. La direction espère pouvoir rouvrir à la mi-juillet, et décaler la saison thermale jusqu'à la mi-décembre. Mais les pertes financières pour l'établissement et la station sont très importantes.

Voilà un autre exemple d'une économie touchée de plein fouet par la crise sanitaire : celle des cures thermales. A Vittel, les thermes n'ont jamais pu ouvrir le 23 mars. Alors que l'établissement accueille chaque année 5000 curistes et enregistre 20 000 entrées pour le SPA, l'arrêté de fermeture administrative du 16 mars a tué dans l’œuf la saison thermale 2020.

Une réouverture mi-juillet ?

"A la même période, l’an dernier on était à 4100 curistes, qui avaient réservé ou effectué leur cure. Et là on est à 2700," détaille Christian Brunet le directeur. Il se raccroche à l'idée d'une réouverture à la-juillet. "C'est la date éventuelle qui nous a été donnée par les instances thermales nationales." C'est donc toute la saison thermale qui est décalée. Initialement prévue le 28 novembre, la date de fermeture est désormais programmée pour le 12 décembre.

Financièrement au niveau bilan, l’année va être difficile, il ne faut pas rêver - Christian Brunet

"Nous avons pris contact avec tous nos curistes qui avaient réservé entre le mois de mars et mi-juillet, et proposé trois options. Soit de reporter entre mi-juillet et mi-décembre, soit de reporter à l’année prochaine, soit d’annuler", poursuit Christian Brunet. Les pertes d'exploitation s'échelonnent à plusieurs milliers d'euros et leur directeur qualifie cette saison de catastrophique pour l'ensemble de la commune vittelloise.

"Une station thermale, c’est plus que l’établissement thermal. Derrière, il y a des meublés, des hôtels, des commerces. En année normale par exemple, l’activité cure et SPA à Vittel, c’est plus de quatre millions de recettes induites." C'est donc tout un tissu de l'économie locale qui ne bénéficiera pas de ces retombées cette année.