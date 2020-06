Les tickets restaurant utilisables le week-end et jusqu'à 38 euros par jour dès ce vendredi

Le plafond des tickets resto passe à 38 euros par jour ce vendredi, et ils seront aussi utilisables le week-end et les jours fériés. La mesure vise à aider les restaurateurs à redémarrer leur activité, et les Français à utiliser les titres restaurant stockés pendant le confinement.