Les Tissages de Charlieu vont produire les cabas d'Auchan et doubler leurs effectifs

Les Tissages de Charlieu ont signé ce jeudi 27 mai un très gros contrat. L'entreprise textile du Roannais (Loire) va fabriquer les sacs de caisse pour Auchan. L'enseigne de grande distribution compte remplacer ses cabas en plastique par des sacs en tissus recyclés à l'automne prochain. La production doit démarrer en octobre et bénéficie du plan de relance avec 800 000 euros de l'État.

Les Tissages de Charlieu doivent produire 10 millions de cabas par an et Auchan s'engage pour cinq ans. L'enseigne faisait fabriquer ses cabas au Vietnam avec du polypropylène d'Arabie-Saoudite. "C'est une filière complètement asiatique aujourd'hui et avec une telle masse critique, ce projet permet de faire décoller un programme d'économie circulaire, non pas artisanal mais industrielle", souligne le dirigeant des Tissages de Charlieu, Éric Boël.

Près de 100 emplois créés d'ici 2024

La PME investit 22 millions d'euros dans ce projet notamment pour s'agrandir et s'équiper de machines permettant le recyclage des fibres textiles usagées. Car si les Tissages de Charlieu font des sacs recyclés sous la marque Indispensac depuis 2015 et depuis que la France a choisi le spécialiste du jacquard pour fabriquer les sacs distribués aux participants de la COP21, la matière première vient pour l'instant d'Espagne.

Afin d'assurer cette production des cabas pour Auchan, les Tissages de Charlieu prévoient de créer 60 postes d'ici la fin de cette année et plus de 95 d'ici 2024, sachant que la PME a sa propre école en interne pour former aux métiers du tissage.

L'entreprise emploie actuellement 70 personnes.