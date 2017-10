Les toits en lauzes sont-ils voués à disparaître en Corse ?

C’est l’une des filières spécifiques à la Corse. L’exploitation des lauzes souffre de problèmes d’approvisionnement et peine à préparer la relève. Phénomène paradoxal dans une région où l’utilisation de la lauze est souvent obligatoire pour la construction ou la rénovation de certaines maisons.

C’est un cri d’alarme que veulent pousser les couvreurs en lauzes de Corse. Dans l’île, il ne reste aux professionnels plus qu’une seule carrière pour s’approvisionner, celle d’Orezza, en Castagniccia. Conséquence : environ 85 % des lauzes viennent du continent.

"C’est quand même un non-sens, affirme Pierre Sanguinetti, le président de Promolauze, l’association interprofessionnelle pour la promotion de la lauze de Corse. Nous voudrions attirer l’attention des pouvoirs publics et des élus sur la nécessité absolue d’ouvrir de nouvelles carrières. Si nous avons aujourd’hui des problèmes pour former des jeunes, c’est aussi parce que nous n’avons pas assez de matière première. Comment voulez-vous former des mécaniciens si vous n’avez pas de voitures ?"

Les exploitants de lauzes veulent saisir l’occasion de la campagne des territoriales pour sensibiliser les futurs dirigeants de la collectivité unique de Corse à leurs difficultés.

« Culturellement et socialement, je pense qu’on n’a pas vraiment pris conscience de l’importance de la couverture en lauzes dans nos villages, que ce soit pour l’harmonie du paysage ou pour l’environnement, poursuit Pierre Sanguinetti. Il y a quelque temps, avec Promolauze, nous avons fait une petite étude en partant des permis de construire. Quand j’ai débuté, je faisais 80 % de mon activité sur de la toiture neuve en lauzes de pays. Aujourd’hui, cela ne représente plus que 5 %. »

Pourtant incontournable depuis plusieurs décennies dans de nombreux villages de Haute-Corse, la lauze ne semble plus faire recette. Les professionnels espèrent trouver des solutions rapidement et comptent notamment sur le soutien de la CTC.