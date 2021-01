Les Tourangeaux au rendez-vous pour ce premier week-end de soldes

"On est allé faire les magasins parce qu'il y avait les soldes !". Lina et Laura font partie des nombreux Tourangeaux à être sortis faire les boutiques, ce samedi pour ce premier week-end de soldes. Un bon prétexte pour sortir et se faire plaisir. "Il faut en profiter ! Je me suis fait plaisir aujourd'hui, je n'ai jamais dépensé autant. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti, du coup on a tout dépensé", racontent en souriant les deux jeunes femmes.

Les clients présents, malgré les ventes privées et le couvre-feu

Pour ce début de soldes d'hiver, "les clients sont là", se réjouit Valérie Noulin, gérante d'une boutique de prêt-à-porter, rue de la Scellerie. Une des raisons : les petits prix, avec des promotions exceptionnelles dès la première démarque. "Les pourcentages sont plus intéressants dès le premier jour des soldes, grâce aux ventes privées et promotions en amont", explique la commerçante.

Mais comme chaque année, les ventes privées annulent en partie l'effet soldes et les clients n'attendent pas forcément cette période. Résultat, certains commerçants observent un démarrage mitigé, compliqué par le couvre-feu à 18h. "On a eu un bon démarrage aux ventes privées, mais pas particulièrement sur les soldes", note ainsi Eva, responsable du magasin "Rosalie", rue Nationale.

Soldes raccourcis à cause d'un reconfinement ?

Autre inquiétude pour les commerçants : la menace d'un reconfinement. "On ne sait pas trop jusqu'à quand on va pouvoir faire les soldes. On se demande comment on va réussir à vendre nos collections. Chaque journée d'ouverture est une journée de gagnée", expose Eva. Pour l'instant, les soldes continuent et doivent se tenir jusqu'au 16 février.