Les tourangeaux ont du retard, 20% de déclarations de revenus en moins pour l'instant en Indre-et-Loire

C’est classique chaque année, certains attendent la dernière minute pour remplir leurs déclarations de revenus, mais c’est encore plus vrai cette fois-ci ! En France, une dizaine de millions de contribuables ne l’ont toujours pas fait, selon le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.

Un phénomène que l'on constate aussi chez nous. En Indre-et-Loire, la baisse est de 20% par rapport à l’année dernière. Au 1er juin, 143 000 contribuables avaient ainsi déclaré en ligne, contre 178 000 à la même époque l’an passé.

La crise du Covid-19 est passée par là

Plusieurs raisons à cela. D’abord, la réforme du prélèvement à la source que certains confondent avec une réforme de la déclaration de revenus. Les contribuables sont en effet toujours obligés de déclarer.

Le fait aussi que tous ceux qui déclarent en ligne ne reçoivent désormais plus d’avis par la Poste, certains l’attendent peut-être toujours dans leurs boites aux lettres.

Et puis bien sûr, il y a la crise sanitaire à ne pas oublier pour Thierry Pourquier, le directeur départemental des finances publiques d’Indre et Loire. "Les foyers dont surtout les foyers de personnes non imposables pensent que ça va se passer différemment, que tout ceci est étalé, qu'il n'y a pas de problème, alors que nous conseillons fortement de déclarer parce que ça leur donne le sésame pour pouvoir se présenter aux services sociaux, à la CAF... S'ils n'ont pas ce sésame, ils devront revenir en septembre, en octobre, ils vont perdre des droits et c'est un peu dommage pour eux".

Un risque d'embouteillage réel, mais maîtrisé

Avec ces 35 000 déclarations de moins que l’an dernier, n’y a-t-il pas dans les tout prochains jours un risque d’embouteillage pour les services fiscaux ? Si, répond Thierry Pourquier, mais il est maîtrisé. "En fin de période de campagne de déclaration, il y a toujours de l'embouteillage. Certains attendent le dernier week-end pour le faire. Oui, il y un risque. Mais nos systèmes informatiques sont adaptés pour pouvoir absorber cette situation et nous avons doublé, voire triplé nos effectifs pour pouvoir traiter les demandes des uns et des autres".

En Indre et Loire, la limite pour une déclaration en ligne est fixée à lundi prochain, 8 juin. Au 12 juin pour ceux qui choisissent la déclaration papier.

L’accueil du public est encore fermé au Centre des finances publiques de Tours (il devrait rouvrir d’ici 15 jours), mais les contribuables peuvent toujours être reçus sur rendez-vous. Ils peuvent aussi poser leurs questions au 0809 401 401 de 8h30 à 19h.

180 à 200 agents tourangeaux sont mobilisés pour cette nouvelle campagne d’impôts sur le revenu, dont une trentaine venus en renfort d’autres services.

L’Indre et Loire compte au total 352 000 foyers fiscaux, 233 000 d’entre eux ont choisi de faire leurs déclarations de revenus en ligne (soit les deux tiers), 60% des foyers fiscaux tourangeaux ne sont pas imposables.