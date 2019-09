Les touristes asiatiques fréquentent de plus en plus les hôtels belfortains

Ces touristes font un tour d'Europe, ils visitent la France, notamment Paris et le Château de Versailles et ils font escale à Belfort, juste pour une nuit, avant de repartir vers l'Allemagne et la Suisse. C'est une clientèle importante pour le secteur hôtelier belfortain.

Belfort, France

Un bus s'arrête devant l'hôtel Quality de Belfort, une trentaine de touristes chinois en descend. Ils visitent la France, notamment Paris et le Château de Versailles, et viennent passer une nuit à Belfort. Dès le lendemain matin, ils filent vers la Suisse. "On va visiter l'Allemagne, l'Autriche, puis on termine par l'Italie", détaille Monsieur Hô, leur guide. Ils n'ont pas le temps de faire grand chose à Belfort, hormis dormir et prendre le petit déjeuner. Ils sont surpris de leur passage en ville, explique Monsieur Hô, leur guide : "Ils me demandent, c'est une ville ou un village ? Alors je leur raconte un peu l'histoire de Belfort."

Arrivés à 20 heures, ils repartent à 8 heures le lendemain, direction, la Suisse © Radio France - Mado Oblin

Quatre fois plus de fréquentation en deux ans

En juillet et en août, cette clientèle représentait 25% des réservations à l'hôtel Quality de Belfort. C'est quatre fois plus qu'il y a deux ans. Le reste de l'année, les touristes asiatiques ne représentent plus que 7 à 8 % des nuitées. "L'été, une fois les Eurockéennes passées, la ville s'endors un peu. Là ça nous permet de travailler jusque fin août", explique Hubert François, directeur de l'établissement.

"Tous les hôtels sont touchés sur Belfort, c'est vraiment une grosse masse de clientèle. C'est des bus et des bus, qui viennent à l'année dans nos régions." En fonction des établissements la fréquentation diffère, le Brit hôtel, le Kyriad et le Quality sont plus particulièrement concernés.

Cela s'amplifie chaque année, on a énormément de demandes - Hubert François directeur de l'hôtel Quality

François Hubert est le directeur de l'hôtel Quality © Radio France - Mado Oblin

Peu de retombés pour les commerces

En revanche, les commerçants du centre ville n'en profitent pas vraiment. "C'est un peu plus difficile, parce que les touristes ont un tour organisé. En général ils essaient de trouver des commerces qui proposent de la nourriture chinoise", raconte le directeur de l'hôtel. Il a lui même adapté le buffet de son petit déjeuner, il propose maintenant du riz.

Les autres clients de l'hôtel sont d'ailleurs parfois surpris par les touristes asiatiques. "Quand ils arrivent au restaurant, les chinois s'approchent des tables et font des photos des assiettes des autres clients. Les gens sont un peu interloqués", raconte Hubert François.

La plupart de ces touristes de passage à Belfort sont des Chinois, à 80% mais il y a aussi des Sud-coréens. Pour capter cette clientèle, les hôtels de Belfort participent chaque année au salon Rendez-vous France à Paris. Cela leur permet de séduire les tours opérators pour les faire venir dans la ville.