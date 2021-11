Les touristes de retour dans la Somme pendant les vacances de la Toussaint

Des vacances de la Toussaint synonyme d'un quasi retour à la normale pour le tourisme dans la Somme : alors qu'elles avaient marqué le début du deuxième confinement l'an dernier, elles ont cette fois attiré les vacanciers. Sur les 54 hôtels, campings, auberges de jeunesse, villages de vacances ou résidences de tourisme interrogés, 8 établissements sur 10 se disent satisfaits de la fréquentation. "Sur le mois d'octobre, par rapport à 2019, on a 29% de réservation de gites en plus, explique Aurélie Wallet du Comité départemental du tourisme. C'est notre _meilleur mois d'octobre depuis la création de Somme Tourisme_."

Aurélie Wallet, chargée de communication du Comité Départemental du Tourisme de la Somme © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Tourisme de proximité

Dans les établissements touristiques, 88% des touristes de la Toussaint étaient des Français, dont 44 % venus de la région Hauts de France. "On attire vraiment la région parisienne, les Hauts de France, et de plus en plus l'Est de la France", précise Aurélie Wallet. C'est bien la clientèle de proximité qui a permis au secteur de réussir la fin de saison, avec des vacanciers étrangers toujours peu présents : les Belges, Hollandais et Britanniques figurent au Top 3 des nationalités étrangères venues passer les vacances dans la Somme.

Avec un taux d'occupation de 49%, les hôtels et auberges de jeunesse ont rencontré moins de succès que les gîtes et meublés : "dans l'hôtellerie, c'est plus compliqué sur Amiens car le tourisme d'affaires n'a pas repris au même rythme", constate la chargée de communication de Somme Tourisme. Malgré la situation sanitaire plus favorable, les Français sont restés prudents : "beaucoup de réservations ont été effectuées en dernière minute voire en dernière seconde, quelques jours avant", explique Aurélie Wallet.

Succès des locations entre particuliers

De plus en plus de vacanciers misent ainsi sur les locations entre particuliers, sur les plateformes comme Airbnb ou Abritel : sur le mois d'octobre, ces logements ont été occupés à 40%, soit une hausse de 5 points à l'année 2020. Au total, 36.428 nuitées ont été réservées pendant le mois d'octobre via ces plateformes, là encore à grande majorité par des touristes Français. "Avec le covid, on a un peu privilégié l'hébergement individuel, rappelle la chargée de communication de Somme Tourisme.

Le pont du 11 novembre devrait aussi voir affluer les vacanciers : quelques jours avant, 37% de réservations avaient été effectuées dans les hôtels, campings ou auberges de jeunesse du département. "On était à un bon taux, c'est une configuration idéale avec le jeudi férié qui permet de faire le pont", estime Aurélie Wallet. Le tourisme de mémoire pâtit pourtant encore de la pandémie de coronavirus: "on a normalement 70% de visiteurs étrangers, notamment _des Australiens ou Canadiens qui viennent de très loin, qui ne sont pas encore revenus_. Tout l'enjeu va être d'aller conquérir les Français."