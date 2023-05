Les touristes de retour en Dordogne, le Périgord retrouve son niveau d'avant Covid

Moins loin, en pleine nature, écoresponsable. Trois mots d'ordre qui résument la politique de communication mise en place par le comité départemental du tourisme en Dordogne. Il présentait ce jeudi 25 mai son bilan 2022 en assemblée générale. Les touristes sont de retour en Périgord après deux ans marqués par la crise sanitaire. Le nombre de nuitées touristiques a même dépassé le niveau de 2019, devenue l'année de référence.

Le département dénombre 18,3 millions de nuitées, soit une hausse de 18% par rapport à 2021 et de 3% si l'on compare à 2019. "La tendance est à la tranquillité et la Dordogne correspond parfaitement, donc les réservations de gîtes et de logements meublés ont explosé", analyse la présidente du comité, Sylvie Chevallier. Le Périgord Noir est toujours la zone la plus prisée par les touristes.

Un tourisme de proximité

Les deux tiers des nuitées sont effectuées par des Français, selon le bilan qui montre un penchant vers le tourisme de proximité. La majorité d'entre eux viennent de Nouvelle-Aquitaine, devant l'Île-de-France, pourtant le bassin historique de clientèles. D'ailleurs, si le nombre de nuitées globales augmentent, celles qui concernent exclusivement les étrangers n'ont pas retrouvé le niveau de 2019 (-3%).

Le marché espagnol, qui peine à reprendre, explique en partie cette situation selon le comité. Malgré sa proximité, l'Espagne n'est qu'à la septième place des pays d'où proviennent les visiteurs. En tête, le Royaume-Uni, d'autant plus depuis que les séjours dans une résidence secondaire sont pris en compte dans les statistiques.

"Ce week-end, c'était le mois d'août !"

Ces chiffres donnent de l'espoir à Germinal Peiro pour l'année 2023. Le président du département était présent à l'assemblée générale et s'est dit étonné du nombre de visiteurs qu'il y a déjà en Dordogne en ce mois de mai : "Ce week-end, à Sarlat, Montignac, dans la vallée de la Dordogne, les parkings étaient bondés, on était en plein mois d'août !".

Mais Sylvie Chevallier insiste : "le tourisme de masse n'est pas notre quête". Alors, pour accueillir plus de monde, mais que le département reste "agréable à vivre", le comité entend multiplier les événements hors saison estivale, à l'image de "Château en fête" en avril.