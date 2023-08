Les touristes étrangers ne boudent pas le Limousin et la Corrèze

Dans les rues de Limoges, il n’est pas rare d’entendre parler espagnol, anglais, allemand ou encore néerlandais. Comme chaque année, des milliers de touristes étrangers choisissent le Limousin pour venir passer des vacances en famille ou entre amis.

Izzy, une jeune touriste anglaise, et sa famille, font partie de ceux-ci. Leur choix était évident : « C’est une région moins touristique que d’autres, et on apprécie, explique-t-elle. On aime parler français avec les gens, et ici on nous parle rarement en anglais. Les rues sont très belles, et il y a de très bons restaurants. »

Isabel et ses deux enfants sont arrivés d’Alicante, en Espagne, pour rendre visite à son mari à Limoges. Et elle ne le regrette pas : « C’est trop beau ! J’adore, c’est vert. On n’a pas ça, chez nous, dans le sud de l’Espagne, s’émerveille-t-elle. On a visité la gare et la Cathédrale bien-sûr, mais aussi la rue de la Boucherie, la place Barreyrrette, les bords de Vienne, les églises de Saint-Aurélien et de Saint-Michel, et on a même été en Corrèze. »

Au premier rang des bénéficiaires, l’économie locale. Simon est serveur. La présence de ces touristes est primordiale, « d’autant plus qu’on voit de moins en moins de touristes français. ». De là à les prendre pour des poules aux œufs d’or ? Peut-être pas, mais Steven, employé de supermarché, avoue que leur apport n’est pas négligeable : « Beaucoup de gens partent en vacances. Les touristes étrangers ne compensent pas la perte de clientèle, mais quand même ! »

En Corrèze, les visites guidées font carton plein

Le constat est à peu près similaire en Corrèze. A l’office de tourisme de Brive-la-Gaillarde, on se réjouit de la recrudescence des touristes allemands, néerlandais et espagnols, « le top 3 », plaisante Aurélie Baire, l’une des employées. « Avec le COVID, les Allemands et Néerlandais, qui sont d’habitude très présents, venaient un peu moins. Depuis l’année dernière, ils sont de retour, et les Espagnols sont plus nombreux chaque année. »

Une bonne nouvelle pour le secteur touristique, qui se refait une santé après quelques années difficiles : « On propose des visites guidées trois jours par semaine des visites du centre historique de Brive-la-Gaillarde et deux fois par semaine, des visites du village de Turenne. On a une grosse augmentation des demandes, se réjouit-elle. Même en juillet, on a fait de très bons chiffres, bien que les touristes soient plus nombreux en août. »

Difficile de chiffrer cela pour l’instant, « il faut attendre la fin de saison », mais le bilan devrait être encore meilleur de celui de l’année dernière. Une projection positive pour l’activité commerciale, qui devrait largement en profiter : « Ca ne peut avoir qu’un impact positif pour nous, poursuit Aurélie Baire. Plus on a de monde, plus ça génère du flux et de l’économie sur le territoire. »

L’année dernière, les revenus liés au tourisme avaient atteint le montant record de 58 milliards d’euros sur l’ensemble du territoire national. Ce chiffre sera-t-il dépassé cette année ? Réponse dans quelques mois.