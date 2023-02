Les touristes étrangers ont généré des recettes record l'an dernier en France

Double bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme : non seulement les touristes internationaux sont de retour en France, mais ils dépensent plus qu'avant le Covid. C'est ce qui ressort des données publiées ce lundi par Atout France, l'agence chargée de la promotion du tourisme français à l'étranger .

En 2022, les visiteurs étrangers ont généré un niveau de recettes record : 57,9 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 1,2 milliards par rapport à 2019, dernière année avant la pandémie. Dans le détail pourtant, ce résultat masque des performances contrastées selon les clientèles.

Les Européens et les Américains compensent l'absence des Asiatiques

Les Européens sont ceux qui ont le plus dépensé chez nous l'an passé, Belges (7,3 milliards d'euros), Allemands (6,5 milliards d'euros) et Britanniques (6,2 milliards d'euros) en tête. Les Américains arrivent en cinquième position (5,6 milliards d'euros). En revanche, les arrivées de touristes en provenance d'Asie, Chine et Japon en particulier, restent très faibles.

En matière de recettes issues du tourisme international, la France reste devancée par l'Espagne. Fin novembre, notre voisin avait déjà engrangé près de 65 milliards d'euros de recettes grâce à ses visiteurs étrangers.