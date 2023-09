Les touristes étrangers sont revenus en Alsace cet été

La Région Grand Est dresse le bilan de la saison estivale 2023. La fréquentation est restée globalement stable mais on assiste au retour des touristes étrangers nord-américains et asiatiques même si le niveau de 2019 avant la pandémie de covid n'est pas encore atteint. Il y a une hausse de 7% des touristes étrangers par rapport à 2022. Il y a une forte progression de touristes espagnols, plus 25%. Il y a également une clientèle française. Parmi les touristes ayant fréquenté le Grand Est, on retrouve des Bretons, des Normands et des touristes des Pays de Loire.

Colmar reste l'une des destinations préférées des touristes

Colmar tire son épingle du jeu avec un taux d'occupation des hôtels de 91%. Le Grand pays de Colmar reste l'une des destinations préférées des touristes. Le château du Haut-Koenigsbourg séduit avec une fréquentation en hausse de 14% en juillet et 3% en août. Seule ombre au tableau, en raison de la pluie et de la canicule, les éco-compteurs installés sur les pistes cyclables indiquent une baisse de 13% de la fréquentation par rapport à 2022.

