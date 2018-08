Les fournitures scolaires ont envahi les rayons des grandes surfaces. Entre équerres et cahiers grands carreaux, on croise les visages de locaux... Mais aussi de nombreux touristes.

Douarnenez, France

C'est ce jeudi que l'allocation de rentrée scolaire est versée. Cette aide est indispensable pour certaines familles qui attendent ce versement pour faire les courses de rentrée. Elle est variable selon l'âge de l'enfant, de 367 euros à 401 euros. Les cahiers, les gommes et les agendas sont dans les rayons depuis plusieurs semaines, et les acheteurs ne sont pas toujours ceux qu'on croit ! On ne comprend pas toujours les conversations au milieu du brouhaha des chariots de l'Intermarché de Douarnenez... Italien, allemand, néerlandais en tongs et bermuda malgré le temps gris, on se ravitaille côté épicerie mais pas que. Devant les stylos à plume, l'accent britannique de Patricia avec ses enfants : "C'est difficile à trouver en Angleterre, c'est très cher!"

L'hypermarché à est 60% de chiffre d'affaires en plus par rapport à l'an dernier sur le rayon grâce aussi aux touristes : "J'ai été surpris de voir le nombre d'étrangers tourner dans le rayon", remarque Hervé Chapon, le gérant. "Plus vous approchez fin août, plus vous profitez du lieu où vous êtes pour faire vos achats et ne pas avoir à les faire au dernier moment."

Compliqué de gérer le plein air et la papeterie en août pour les supermarchés de la côte. Le rayon plein air a été réduit de moitié, mais on trouve toujours "les épuisettes et les cannes à pêche", estime le patron. De toute façon, "A la mi-août, ce qui devait partir en camping, plein air est fait".

"En août, on est plus tranquille" - Carole, rennaise, fait ses courses de rentrée à Douarnenez

Résultat en cette mi-août, les employés sont plusieurs à achalander les rayons en classeurs et en équerre. Carole habitante de Rennes, en vacances dans sa famille, hésite devant les calculatrices, elle a commencé : "Une petite partie a été faite, je viens en complément, j'ai ma petite liste dans mon sac à main. En août, on est plus tranquille, il y a moins de monde !" Mais les courses ont déjà était faites pour Marie, qui a acheté "dès le mois de juillet" le cartable et la trousse de son fils qui entre en CP. "L'année dernière, j'ai fait mes courses une semaine avant la rentrée, il n'y avait plus de sacs. Cette année, je m'y suis prise avant les vacances !" Courses déjà faites aussi pour Isabelle et ses deux enfants : "La liste, on l'a eue dès la sortie de l'école... Mais début juillet c'est un peu tôt pour se projeter dans la rentrée".

Et ensuite ? "On a déjà un petit peu de bureaux, de chaises... Après il y aura beaucoup d'imprimantes, ordinateurs, en septembre", précise Mélodie, la chef de rayon. Pour les étudiants donc.