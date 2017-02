Les touristes français ont sauvé la saison touristique cet été en Région Centre-Val-de-Loire

Les touristes français ont sauvé la saison de nos hôtels et de nos campings en région Centre-Val de Loire cet été. C'est le constat effectué par l'INSEE dans son bilan de l'été 2016.

Alors que la clientèle étrangère a chuté de manière assez spectaculaire, ce sont les français qui ont permis aux hôtels et aux campings de limiter la casse en Région Centre-Val-de-Loire cet été.

12% d'étrangers en moins dans les hôtels et les campings

On s'y attendait avec ce climat d'insécurité lié aux attentats et avec ces inondations catastrophiques du printemps. Les touristes étrangers ont déserté la région. Mais on n'imaginait pas à quel point. Le nombre de nuitées étrangères dans les hôtels et les campings a baissé de 12% cet été. Beaucoup plus encore dans les hôtels avec une chute de 16%, quasiment égale à celle enregistrée en région parisienne.

Fréquentation des japonnais en chute libre de 68% à cause des attentats. 38% de baisse pour les chinois

Champions toute catégorie de cette désaffection, les japonais dont le nombre de nuitées hôtelières a diminué de 68%, les Chinois moins 38% et les Américains moins 21%. Suivent les Espagnols, les Anglais, et les Italiens qui eux aussi se sont détournés de nos hôtels dont toutes les catégories ont été touchées.

Baisse de fréquentation de 4% dans les campings pour toute la clientèle

Heureusement que la clientèle française a répondu présent et bien présent : + 7% du nombre de nuitées. C'est donc grâce à elle que l'activité hôtelière dans son ensemble est restée stable durant l'été. Ce qui n'est pas le cas des campings dont la fréquentation étrangère et française a baissé de 4%, notamment à cause des intempéries.