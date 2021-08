Les touristes ont choisi la Provence et Marseille cet été

Cet été les touristes sont très nombreux en Provence et notamment à Marseille. Le bilan à la mi-saison est positif avec une clientèle française et extrarégionale. Les touristes des pays limitrophes comme la Belgique et la Suisse sont très présents également. Marseille entre rêve et réalité attire.

Les touristes sont très nombreux cet été en Provence et notamment à Marseille. Le premier bilan à la mi-saison est très positif. C’est une bonne nouvelle pour les professionnels de la région qui subissent de plein fouet depuis maintenant presque un an et demi les restrictions liées à la crise sanitaire. Au mois de juillet, la clientèle française et extrarégionale a été très présente dans la région. Les touristes étrangers viennent souvent de pays limitrophes comme la Belgique, la Suisse.

La carte postale marseillaise

Un coucher de soleil à Malmousque, Marseille © Radio France - Romane Porcon

Marseille fait rêver entre l'image carte postale que l'on voit à la télévision, dans les films et sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Les touristes viennent souvent pour les clichés tels que le pastis, la pétanque, l'OM, la bonne mère, les cigales, le soleil, les calanques mais il faut dire que la ville de Marseille est aussi connue pour ses mauvais côtés : ville sale, dangereuse, la grève des éboueurs, les règlements de compte, ses quartiers Nords. Malgré ces aspects négatifs régulièrement diffusés à la télévision ou dans les journaux, Marseille attire les touristes. Entre son vieux port, ses calanques, le pastis, la pétanque, et l'OM. C'est exactement cette carte postale que Mickael, un belge, est venu chercher : "Je suis footballiste donc pour moi c'est une ville passionnée, qui aime le sport, le foot, et l'OM. Je ne suis pas déçu, c'est l'image qu'on avait de la ville. Marseille c'est toujours l'aspect négatif qu'on présente de la ville à la télévision par exemple les supporters, les incidents ou encore les quartiers nords. Là on voit autre chose c'est très colorée, nous sommes face à Notre Dame, c'est l'image du sud. C'est ce qu'on espère voir."

Marseille a tout de même ses mauvais côtés et Nathalie a été mis au parfum des son arrivée : "A la sortie de la gare quand même quand on est descendu ce n'était pas nickel entre les odeurs, les poubelles, les camionnettes qui roulent sur les trottoirs mais c'est dans toutes les grandes villes comme à Paris. Alors quand on est sur le Vieux Port, c'est le jour et la nuit. On cherche à retrouver l'image carte postale de Marseille." Et ils ne sont pas les seuls, Estelle vient du Nord pour trouver le soleil : "Moi ce que j'apprécie c'est le coté bon vivant du sud, on a fait le quartier du panier c'est très pittoresque, ici à Marseille les gens ne se prennent pas la tête. Ils font des parties de pétanque avec un pastis à 16h. Je suis enchantée par cette ville." Les touristes sont nombreux à se laisser séduire par Marseille et la Provence, pour rappel en 2019, 2 millions de personnes sont venues visiter notre région l'été et on comptait 5 millions de visiteurs sur l'année.